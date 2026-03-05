  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
giovedì 5 Marzo 2026
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Ultime settimane sulle piste: si entra in bassa stagione
Student Day all’Università degli Studi di Udine
Ad Alessia De Giorgi il primo Premio Confagricoltura Donna FVG
Bando commercio a Udine: Confcommercio pronta a supportare le imprese nella...
A Pozzuolo un percorso di 7 km per camminare tra storia...
Remazel acquisisce la brasiliana H Tech Serviços e Manutenção Ltda
Omicidio Ruoso: sospettato uno storico collaboratore
Rientrati da Dubai, l’abbraccio del Magrini ai suoi due studenti
La sicurezza si veste di giallo, Elettroshock alle 21
Muzzatti: “Sono friulano, papà mi ha insegnato che si lavora”
Economia Territorio

Ultime settimane sulle piste: si entra in bassa stagione

Da lunedì 9 marzo sciare nei sei comprensori del Friuli Venezia Giulia conviene ancora di più: skipass giornaliero da 44 a 31 euro. Aperti fino al 22 marzo tutti i poli, Sella Nevea prosegue fino al 6 aprile
Redazione
Redazione

Da lunedì 9 marzo nei sei comprensori del Friuli Venezia Giulia si scia a tariffe ridotte, con lo skipass giornaliero che passa da 44 euro a 31 euro. A Forni di Sopra-Sauris, Piancavallo, Ravascletto-Zoncolan, Sappada-Forni Avoltri e Tarvisio gli appassionati della neve potranno ancora divertirsi sulle piste fino al 22 marzo, quando terminerà la stagione invernale 2025/2026, mentre Sella Nevea proseguirà, come da programma, fino al giorno di Pasquetta, lunedì 6 aprile. Domani, venerdì 6 marzo, sarà anche l’ultima giornata per sciare in notturna sul Lussari, godendosi l’adrenalina della Di Prampero sotto le stelle, illuminata dalle nuove luci led installate a inizio stagione per una maggior visibilità ed efficienza energetica (fruibile dalla stazione intermedia a valle).

Nelle prossime settimane le aperture degli impianti e delle piste potranno variare a seconda del meteo e in considerazione delle condizioni dei tracciati, la cui tenuta, al momento, consente ancora una buona sciabilità: PromoTurismoFVG, vista la situazione metereologica particolarmente variabile, valuterà quotidianamente le aperture e ricorda che per tenersi aggiornati è sempre possibile consultare il sito InfoNeve (www.turismofvg.it/montagna/infoneve) con tutte le notizie in tempo reale.

Per quanto riguarda il costo degli skipass, come anticipato, fino al 22 marzo (e fino al 6 aprile a Sella Nevea) sarà applicata la tariffa di bassa stagione, che vede scendere il prezzo del giornaliero adulti a 31 euro (27,50 per i senior, mentre categorie junior e over ‘75 sempre 10 euro e baby gratis) e lo sci@ore (adulti) da 3, 4 e 5 ore rispettivamente a 22, 25 e 27,50 euro. Gli skipass si possono acquistare alle biglietterie o alle casse automatiche in funzione nei comprensori di Piancavallo, Ravascletto-Zoncolan e Tarvisio (tutti i dettagli sulle tariffe: www.turismofvg.it/it/montagna365/tariffe/inverno-skipass).

Continua inoltre fino a fine stagione la collaborazione per il servizio di power bank sharing attivo sui poli montani, disponibile a Piancavallo, Ravascletto-Zoncolan e Tarvisio, realizzato in collaborazione con Brick, azienda internazionale con sede in Friuli Venezia Giulia, per consentire agli sciatori di ricaricare facilmente il proprio smartphone durante la giornata sulle piste: dopo essersi registrati e aver ritirato la power bank da una delle stazioni dedicate, PromoTurismoFVG offre le prime due ore di ricarica gratuite. Una volta completato l’utilizzo, la power bank può essere restituita in qualsiasi punto Brick abilitato.

Tra gli eventi in programma per i prossimi fine settimana, a Tarvisio da domani a domenica con il “Toyota snow beat tour by RDS” la musica salirà in quota per dare vita a un evento imperdibile per tutti gli appassionati di montagna, musica e motori: un villaggio esperienziale completamente brandizzato con suggestivi stand in stile igloo, musica live e aree gaming interattive per chiudere il tour nelle principali località sciistiche italiane. Sempre Tarvisio, venerdì 13 e sabato 14 marzo, ospita la “Tarvisio Winter Trail 2026”, che nella serata di venerdì vedrà l’apertura della telecabina del Lussari ai pedoni fino alle 21.

