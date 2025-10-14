Ultimi giorni per iscriversi all’AI Forum di Tavagnacco 

Dal 17 al 19 ottobre a Tavagnacco, alle porte di Udine, città generative e intelligenza artificiale al centro di tre giorni con grandi ospiti, tra cui Amalia Ercoli Finzi, Marco Malvaldi, Stefano Quintarelli, Enrico Galiano, Alessandro Aresu, Tommaso Nannicini, Marco Bentivogli, Alessandra Poggiani e molti altri.

Organizzato da DITEDI e Comune di Tavagnacco, promosso dal Gruppo NEM-Nord Est Multimedia, con la collaborazione di SISSA, Università di Udine, Confindustria Udine e Psicoattività APS offrirà tre giorni di interviste, un Hackathon di due giorni, spettacoli e workshop sul rapporto tra AI e imprese, lavoro, università, pubblica amministrazione, diritti e privacy, salute e relazione medico-paziente.

