Umana a “Punto di Incontro”, il Salone dell’orientamento, formazione e lavoro

Ritorna “Punto di Incontro”, il Salone dell’orientamento, formazione e lavoro, giunto alla 16^ edizione, dal 6 al 7 novembre 2024 nei padiglioni 6, 7 e 8 della Fiera di Pordenone.

Umana – fra le principali Agenzie per il Lavoro in Italia – sarà presente con uno stand per incontrare i partecipanti, presentando decine di posizioni aperte. Le offerte si rivolgono a neodiplomati, neolaureati, professionisti specializzati e operai qualificati, con opportunità di lavoro in importanti realtà della Regione Friuli Venezia Giulia.

Le aziende del territorio manifestano una crescente necessità di personale qualificato e specializzato, soprattutto in ambiti tecnici e produttivi. Cercano figure capaci di adattarsi alle nuove tecnologie e di gestire processi complessi. Con un focus su settori strategici come la sostenibilità, l’industria meccanica, il legno-arredo, l’alimentare e il commercio, le figure professionali attualmente ricercate riguardano diverse aree, dalle professioni tecniche a quelle operative e amministrative, con opportunità di crescita per profili junior e senior.

Tra le principali posizioni ricercate da Umana per rispondere alle richieste delle imprese: Impiegati Area Sostenibilità e Certificazioni, Project Manager, Progettisti meccanici, Back Office Commerciale, Istruttori Amministrativi, Operatori di produzione Settore Alimentare e Settore Legno-Arredo, Addetti al laboratorio, al controllo qualità, alle vendite e all’industrializzazione del prodotto, Magazzinieri.

L’evento – pensato per chi si trova a compiere scelte formative e professionali, ma anche per chi desidera riqualificarsi o specializzarsi – offrirà un’occasione unica per approfondire le opportunità di formazione e lavoro, con la partecipazione di oltre 120 realtà imprenditoriali – tra cui Umana – istituzionali e formative. Sono attesi, fra gli altri, oltre 7.000 studenti dal Friuli Venezia Giulia e dal Veneto Orientale.

Per supportare al meglio i giovani nella costruzione della propria identità professionale, Umana organizzerà inoltre due workshop tematici:

· “Brand Identity: Personal Branding, Web Reputation e Networking” (mercoledì 6 novembre 2024, ore 14.00-14.50). Appuntamento dedicato all’importanza di sviluppare una brand identity personale, elemento essenziale per chi vuole affermarsi nel mondo del lavoro. Gli esperti di Umana parleranno delle strategie di personal branding, della gestione della web reputation e del valore del networking come strumento per ampliare le opportunità di carriera;

· “E-Digital: la tecnologia al servizio del colloquio” (giovedì 7 novembre 2024, ore 11.30-12.20). Questo workshop illustrerà come le nuove tecnologie stiano trasformando le dinamiche di selezione e colloquio. Sarà un’occasione per familiarizzare con i termini e le competenze digitali necessarie per affrontare i colloqui del futuro, con approfondimenti su come prepararsi al meglio per interagire in ambienti digitalizzati.