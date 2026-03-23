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Umanoidi, automazione e industria AI: un futuro presente

Giovedì 26 marzo, alle 17, nella Torre di Santa Maria, il quinto appuntamento del ciclo ‘innovIAmo’ dedicato all’Intelligenza artificiale
Redazione
Autore: Redazione

Umanoidi, automazione e industria AI”: è questo il titolo e il tema del quinto appuntamento, in programma giovedì 26 marzo, con inizio alle 17, nella torre di Santa Maria, di “innovIAmo”, un ciclo di eventivolto ad esplorare il ruolo crescente dell’Intelligenza artificiale per il futuro delle imprese e l’innovazione del territorio, promosso dal Comitato Piccola industria, dai Gruppi Telecomunicazione e informatica e Terziario avanzato e dal Digital innovation hub di Confindustria Udine.

I saluti istituzionali della giornata saranno affidati ad Annalisa Paravano, vicepresidente e presidente del Comitato Piccola industria di Confindustria Udine. A seguire – moderati e introdotti da Cristian Feregotto, capogruppo Aziende telecomunicazione e informatica, e Mauro Pinto, capogruppo Aziende terziario avanzato – gli interventi tecnici.

Aprirà Greta Moretto, Marketing & Event director SPS Italia, che, in materia di automazione digitale, AI e competenze, racconterà il viaggio di SPS Italia verso la manifattura smart. Successivamente, Stefano Faccio, membro del Comitato Scientifico di SPS Italia e responsabile Machinery Safety di Marelli Automotive lighting spa, presenterà il position paper, una bussola per le imprese nel panorama delle tecnologie. Sarà poi la volta di Federico Nardone, ceo di Effedi Automation srl, che parlerà degli umanoidi in fabbrica: da promessa tecnologica a realtà industriale. Chiuderà la serie degli interventi tecnici Michele Masone, coordinatore tecnico Meccatronica di ITS Academy Udine, che si soffermerà sulla formazione di ITS Academy Udine per la fabbrica digitale.

Una conversazione con Giacomo Mareschi Danieli, ceo di Danieli & C Officine Meccaniche spa, precederà la tavola rotonda conclusiva dell’evento, cui parteciperanno, oltre allo stesso Mareschi Danieli, anche Giancarlo Locatelli, ceo di Cosma Group srl, e Gianluca Tesolin, presidente e ceo di Bofrost Italia spa.

La partecipazione all’evento è gratuita, con iscrizioni aperte sul sito di Confindustria Udine.

Editoriale il Friuli s.r.l.

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Iscritto presso il Registro delle Imprese Tribunale di Udine n. 22270 – CCIAA Ud 203820

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