Un frigo per ogni cella del carcere di Udine, cittadini generosi due volte

La raccolta fondi per dotare di un frigorifero del carcere di Udine ha avuto un successo strepitoso. Partita a inizio mese, l’iniziativa del garante dei detenuti del Comune di Udine Andrea Sandra, Società della Ragione e Associazione Icaro ha consentito di portare in via Spalato i primi 20 frigoriferi a Ferragosto. Oggi sono stati consegnati gli ultimi 18. Non solo: l’obiettivo era di raccogliere 5mila euro. Gli udinesi ne hanno donati oltre 10mila.

Detenuti e sottoscrittori saranno sentiti su come impiegare i 5mila euro avanzati, ma qualche idea c’è già.

L’iniziativa ha riscosso interesse anche fuori dai confini friulani. Ci sono stati garanti dei detenuti di diverse parti d’Italia che hanno contattato Andrea Sandra per replicare l’iniziativa.

A donare sono stati comuni cittadini, volontari, ma anche politici di ogni schieramento.