Un giocattolo in legno per raccontare la foresta del Friuli Venezia Giulia

Un giocattolo di design in legno che rappresenti tradizione, sostenibilità e innovazione del territorio montano del Fvg. È il protagonista del concorso internazionale “Da 0 a 100 anni: il design di un nuovo giocattolo in legno”, ideato dalla Commissione Tematica ADI “Handmade in Italy “, promosso dal Cluster Legno Arredo FVG in collaborazione con la delegazione territoriale ADI FVG (associazione per il disegno industriale del Friuli Venezia Giulia). L’iniziativa rientra nel più ampio progetto “BOB – Il Bosco nel Borgo // Il Borgo nel Bosco” per la valorizzazione delle risorse forestali e artigianali in legno, a cura dei Comuni di Sutrio e Paluzza in collaborazione con Legno Servizi, il Cluster forestale del FVG.

Il contest invita i designer a progettare giocattoli essenziali ma innovativi attraverso un uso sostenibile delle risorse naturali, con particolare attenzione alle specie forestali locali, per creare un oggetto artigianale che racconti una storia, evocando ricordi e sensazioni legate al Friuli Venezia Giulia. “Vogliamo regalare un’emozione da portare con sé – spiega Luca Scrignaro, sindaco di Paluzza, promotore del progetto -; il giocattolo, più che un souvenir vuole essere un frammento di viaggio da portare a casa dopo aver visitato le nostre montagne, un’esperienza da custodire nel tempo attraverso le forme che il legno montano della nostra regione può assumere”.

Il concorso verrà presentato martedì 18 marzo alle 16.30 Confindustria Udine, presso la Torre di Santa Maria, alla tavola rotonda “Riflessioni su neo-design e sostenibilità: il ruolo del legno e dell’alto artigianato nel made in Italy”. L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali di Michele Nencioni, direttore generale di Confindustria Udine, Luca Scrignaro, sindaco di Paluzza, Nicola Giarle, vicepresidente del Cluster Legno Arredo e Sistema Casa FVG. Seguirà il dibattito, moderato da Carlo Piemonte, direttore del Cluster, che vedrà protagonisti Matteo Ragni, designer di fama internazionale insignito per due volte del Compasso d’Oro, Nicla Indrigo, delegata regionale ADI FVG, Claudio Gambardella, coordinatore della commissione tematica ADI “Handmade in Italy”, Valentina Piccinno, docente di Tecnologie del legno dell’ITG Marinoni di Udine.

Matteo Ragni è tra i designer italiani più apprezzati a livello internazionale. Nel 2001, insieme a Giulio Iacchetti, ha ricevuto il Compasso d’Oro ADI per la posata biodegradabile “Moscardino”, oggi parte della collezione permanente del MoMA di New York. Nel 2014 ha ottenuto un secondo Compasso d’Oro per il progetto di tombini interpretati in chiave ironica per l’azienda Montini. “La tavola rotonda si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione del legno e dell’alto artigianato regionale – spiega Edi Snaidero, presidente del Cluster FVG -. Con istituzioni, imprese e designer, vogliamo offrire spunti per ripensare al ruolo del design in chiave sostenibile, sottolineando le potenzialità della filiera del legno della nostra regione”.