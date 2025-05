Un milione di euro a sostegno dell’innovazione nella subacquea

“Il Friuli Venezia Giulia, prima regione in Italia, ha sottoscritto un accordo con il Polo Nazionale della dimensione subacquea (Pns) per il rafforzamento della ricerca e dell’innovazione in un settore strategico dell’economia regionale. Con il finanziamento alla fase 2 della batch 1 dei progetti del Pns confermiamo la nostra volontà di promuovere una cooperazione concreta tra istituzioni, impresa e ricerca”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale all’Università e Ricerca Alessia Rosolen, commentando una apposita delibera che la Giunta ha approvato nel corso dell’ultima seduta dell’Esecutivo. Il contributo, pari a un milione di euro, è previsto dalla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), che all’articolo 7 autorizza l’Amministrazione regionale a stipulare accordi con il Governo per realizzare progetti strategici per il territorio, coerenti con la Strategia di Specializzazione Intelligente del Friuli Venezia Giulia. In tale contesto si inserisce il protocollo d’intesa stipulato il 31 maggio 2024 tra Regione, Ministero dell’Università e della Ricerca e Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la creazione dell'”#Innovation HUB FVG – #IHUB FVG”.

In particolare, l’Accordo sottoscritto il 6 novembre 2024 tra Regione, MUR e Polo Nazionale della Dimensione Subacquea prevede la realizzazione del progetto “#IHUB FVG-PNS”, con l’obiettivo di promuovere la sperimentazione tecnologica preindustriale, la generazione d’impresa e la validazione di nuovi prodotti e servizi, in sinergia con i periodici bandi promossi dal PNS. “Questa iniziativa – chiarisce Rosolen – rappresenta un modello di cooperazione innovativo, destinato ad essere replicato in altri contesti regionali e valorizza la dimensione marittima del nostro territorio, rafforzando la specializzazione tematica del nostro ecosistema della ricerca”.

La cifra stanziata dalla Regione sarà interamente destinata al cofinanziamento della seconda fase della batch 1, nel quadro dei progetti selezionati dal PNS, con fondi riservati ad attività che ricadono sul territorio regionale. Il Polo Nazionale, nella riunione del 6 marzo 2025 presso la sede regionale di Trieste, ha condiviso con la Regione le traiettorie tecnologiche della batch 3 e i dettagli sulle risorse destinate ai futuri bandi, garantendo trasparenza e coerenza strategica con gli obiettivi regionali.