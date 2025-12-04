Un Natale di magia a Palmanova Designer Village 

Il Natale dura tutto il mese a Palmanova Designer Village che per dicembre si trasforma in un vero e proprio villaggio di destinazione, con attività ed eventi speciali da vivere in famiglia o con gli amici, con un’attenzione particolare ai più piccoli. La scenografia natalizia è magica grazie agli allestimenti che hanno invaso di luci e colori le vie e le piazze con pacchi e pacchetti di ogni dimensione, decori scintillanti e dolcissimi orsetti rossi.

Si inizia domenica 7 e lunedì 8 dicembre con l’evento “Christmas of Love” per portarsi a casa un ricordo speciale del Natale. Un fotografo professionista realizzerà ritratti, in famiglia, in coppia o di gruppo in un set allestito davanti al grande albero di Natale nella piazza centrale. Le fotografie saranno stampate al momento, con una grafica personalizzata in stile newspaper, pronte per essere conservate o regalate.

Stesso weekend, sabato 6 dicembre, grande festa per l’inaugurazione de L’Antica Pizzeria da Michele che portal’autentica tradizione napoletana della pizza al Village: dal 1870, cinque generazioni di maestri pizzaioli tramandano lo storico metodo di lievitazione inventato dal fondatore Michele. Appuntamento dalle 12.30 con il taglio del nastro, gli sketch del comico Antonio D’Ausilio e, per i primi 100 clienti, una pizza in omaggio.

Sabato 20 dicembre, tra le 14.30 e le 17, Palmanova Designer Village diventa un palcoscenico a cielo aperto con le esibizioni di tre diversi artisti che coinvolgeranno grandi e piccoli nei loro spettacoli: le acrobazie dei Cometa Circus, i numeri di giocoleria di Poppi Mari e le magie del prestigiatore Yassin. Il pubblico di ogni età potrà lasciarsi sorprendere dagli show all’aperto, proprio come nelle grandi piazze europee.

Domenica 21 dicembre il Village sarà tutto dei bambini, protagonisti di una divertente caccia agli elfi. All’ingresso riceveranno una speciale letterina di Natale e saranno invitati a cercare gli elfi nascosti tra le vie del Village per consegnargliela. La lettera verrà così recapitata per tempo a Babbo Natale e i bimbi riceveranno in cambio una dolce sorpresa.

Per rendere ancora più semplice e piacevole lo shopping natalizio, tutti i weekend di dicembre – oltre ai giorni 8, 22, 23 e alla Vigilia di Natale – sarà attivo il servizio gratuito di impacchettamento dei regali. Un appuntamento molto atteso e apprezzato da chi ha poco tempo o non si sente un esperto nell’arte di carta, forbici e fiocchi.