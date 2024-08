Un video per promuovere la laurea in infermieristica

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Comincia così il video con cui i ragazzi di YoupalTubo, il canale Youtube promosso dall’Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane, invitano i loro coetanei a riflettere sull’opportunità di diventare infermiere. Un messaggio sostenuto dall’Università di Udine e lanciato con leggerezza per promuovere uno dei percorsi universitari più dinamici.

Al termine della laurea triennale, per accedere alla quale è necessario superare una prova di ammissione prevista per il 5 settembre, è possibile iscriversi all’ordine delle professioni infermieristiche, iniziando a lavorare nel settore pubblico o in quello privato, sul territorio o nell’assistenza. Per questo percorso di studi, l’Ateneo friulano mette a disposizione degli studenti un centro di simulazione all’avanguardia.

“Grazie al continuo dialogo con l’Università del Friuli che ha offerto l’indispensabile apporto tecnico — dice il presidente dell’Arlef, Eros Cisilino – è stato possibile creare un filmato che capta l’attenzione dei nostri giovani”.

” Questo video – gli fa eco Vittorio Bresadola, coordinatore del corso di Laurea in Infermieristica dell’Ateneo friulano – è un ottimo strumento per far arrivare il messaggio ai giovani e ai meno giovani. L’auspicio – conclude – è di poter rafforzare anche il reclutamento dei futuri studenti di infermieristica diventato più difficoltoso negli ultimi anni”.