Una delegazione del Mozambico in visita al CeFAP di Codroipo

Il CeFAP, Centro per l’Educazione e la Formazione Agricola Permanente, ha avuto il piacere di ospitare, presso la propria sede di Codroipo, la delegazione mozambicana dell’Istituto Agrario di Lichinga (IAL), nell’ambito del programma PRETEP PLUS – Lotto 3, promosso da ENAIP NET e sostenuto dal Governo Italiano tramite l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. La visita si inserisce in un percorso di cooperazione internazionale finalizzato al rafforzamento delle competenze professionali e al miglioramento dell’offerta formativa degli istituti agrari in Mozambico, in collaborazione con il Ministero dell’Educazione e della Cultura del Paese africano. In qualità di partner tecnico del progetto, CeFAP gioca un ruolo strategico nel supportare gli istituti beneficiari, mettendo a disposizione il proprio know-how e favorendo sinergie tra reti formative italiane e internazionali. Durante il soggiorno, la delegazione dell’IAL ha partecipato ad attività di confronto e scambio di buone pratiche con il team CeFAP, in un clima di reciproca crescita e condivisione.

Ad accompagnare la delegazione, durante la visita, sono stati Sergio Vello e Massimo Marino, rispettivamente presidente e direttore di CeFAP, e Stefania Feltrin, Responsabile Commerciale e Sviluppo. Presente anche Monica Guidolin in rappresentanza di ENAIP NET, a testimonianza dell’importanza della collaborazione tra Enti regionali nel campo della formazione e della cooperazione allo sviluppo.

La giornata si è articolata in due momenti significativi: in mattinata, accoglienza istituzionale presso la sede della Regione Friuli Venezia Giulia, con un confronto sul ruolo delle Istituzioni nel sostenere la formazione professionale; nel pomeriggio, visita alla sede del CeFAP dove, alla delegazione africana, sono state presentate le attività del centro, con un approfondimento sul modello integrato che collega scuola, imprese e territorio. Questa esperienza rappresenta senz’altro un’importante opportunità di dialogo tra sistemi educativi e contribuisce allo sviluppo di competenze chiave per l’occupazione giovanile in Mozambico, in un’ottica di sostenibilità, sviluppo locale e cooperazione internazionale.