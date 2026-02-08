Una gigante dei mari attracca a Trieste

Una gigante dei mari ha attraccato a Trieste. Alle 12.30 di oggi la portacontainer MSC Diana ha fatto scalo al Molo VII giuliano. Con i suoi 400 metri di lunghezza, 59 di larghezza e una capacità di circa 19.000 TEU, la nave è la seconda più grande mai arrivata a Trieste e la più imponente finora lavorata per impegno operativo sulle banchine del terminal container.

Proveniente da Singapore, la MSC Diana resterà ormeggiata fino a mercoledì sera. Sono previsti circa 4.200 movimenti tra sbarco e imbarco di container, con un impatto occupazionale significativo: in tre giorni sono programmati oltre mille avviamenti di lavoratori, per un totale stimato di circa 6.000 ore di lavoro.

Nei prossimi giorni attraccheranno altri due colossi mercantili di circa 370 metri, a conferma di una fase particolarmente dinamica per il terminal triestino.