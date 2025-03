Una ricerca sul valore nutrizionale della Dop friulana

Il Consorzio di tutela del formaggio Montasio Dop e l’Università di Udine insieme per un’ambiziosa collaborazione scientifica al fine di identificare e valorizzare le proprietà salutari del Montasio Dop. L’obiettivo della ricerca è di raccogliere evidenze scientifiche sulla presenza nel formaggio Montasio di sostanze bioattive che possono influenzare positivamente l’organismo, determinando un’attività benefica e una possibile riduzione del rischio di sviluppare alcune patologie. Informazioni che saranno tradotte e condensate poi in linee guida mirate ad una corretta alimentazione e stile di vita.

La convenzione che sancisce la collaborazione tra Consorzio Montasio e Università di Udine è stata presentata oggi a Palazzo Florio e a firmarla sono stati il presidente del Consorzio di tutela del Montasio Dop, Valentino Pivetta, e il capo dipartimento di Scienze Agroalimentari dell’Università di Udine, Edi Piasentier. Intervenuti, inoltre, la professoressa Nadia Innocente, coordinatore scientifico del progetto e docente dell’Università di Udine e Renato Romanzin, direttore del Consorzio Montasio.

“Questo accordo deriva da una collaborazione che prosegue da moltissimi anni tra il Consorzio del Montasio e l’Ateneo – ha commentato Edi Piasentier, direttore del Dipartimento di Scienza Agroalimentari dell’Università di Udine. Il Dipartimento che dirigo ha sempre avuto un’attenzione particolare alle esigenze e alle richieste di questo territorio e dei suoi prodotti. In particolare il formaggio Montasio è stato oggetto di numerosi studi in collaborazione con l’Università, finalizzati a valorizzare il legame con il territorio, a rafforzarne la tipicità e anche a introdurre delle innovazioni tecnologiche, fondamentali in un contesto in continua evoluzione”.

“La qualità e la tradizione del formaggio Montasio DOP si uniscono alla ricerca scientifica per offrire un contributo concreto nella diffusione dei principi di una corretta alimentazione”, ha sottolineato anche il Presidente del Consorzio di Tutela del Montasio, Valentino Pivetta. “Il nostro obiettivo è fornire ai consumatori e agli operatori del settore informazioni scientificamente validate sulle proprietà nutrizionali di questo straordinario prodotto, promuovendo scelte alimentari consapevoli a tutte le età”.