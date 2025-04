Un’azienda della Virgina investe in Fvg nonostante il rischio dazi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Performance Medical Technologies sbarca in Friuli Venezia Giulia. L’azienda specializzata nello sviluppo di farmaci per la cura delle malattie neurodegenerative ha sottoscritto l’accordo con l’Università di Trieste sulla base del protocollo di collaborazione firmato con lo stato della Virginia dal presidente della Regione Massimiliano Fedriga e dall’agenzia Select Fvg. Soddisfazione è stata espressa ovviamente dal governatore il quale ha evidenziato l’importanza di questa attività nel settore della ricerca e nello specifico alla ricerca di patologie neurodegenerative e in particolare il Parkinson portando ricercatori e opportunità sul territorio.

Il percorso per arrivare alla firma dell’accordo è nato prima dell’arrivo di Donald Trump e dei possibili dazi. L’azienda avvierà il percorso di strutturazione a Trieste e la collaborazione con l’ateneo per poi via via in base ai risultati della ricerca aumentare il numero del personale e ottenere le certificazioni necessarie nel campo medico per la produzione e vendita di farmaci.