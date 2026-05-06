UniCredit: finanziamento da 15 milioni di euro a Zanutta S.p.A. a supporto dei piani di crescita del Gruppo

UniCredit ha erogato un finanziamento da 15 milioni di euro a favore di Zanutta S.p.A., gruppo leader in Italia nel commercio e nella fornitura di materiali per l’edilizia, ferramenta, ceramiche, sanitari, serramenti, termoidraulica e arredo casa.

Grazie al finanziamento, Zanutta potrà proseguire nell’attuazione del proprio piano industriale, rafforzando il posizionamento competitivo e continuando a investire in un modello di business orientato alla qualità dell’offerta, alla prossimità al cliente e alla competenza professionale.

L’operazione è finalizzata a sostenere i piani di crescita del Gruppo, con particolare riferimento sia allo sviluppo per linee esterne, mediante l’acquisizione di società operanti nel medesimo settore, sia all’apertura di nuovi punti vendita, rafforzando ulteriormente la presenza sul territorio.

Il Gruppo Zanutta opera attraverso 68 punti vendita attivi nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia e Piemonte, avvalendosi della collaborazione di oltre 1.200 dipendenti. Nel 2025 il Gruppo ha registrato un fatturato superiore a 360 milioni di euro.

Con questa operazione, UniCredit ribadisce il proprio impegno nel supportare le imprese italiane nei percorsi di sviluppo e consolidamento, affiancandole nella realizzazione di progetti di crescita sostenibile e di creazione di valore per i territori in cui operano.