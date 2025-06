UNITS apre le immatricolazioni 2025/2026: quattro nuovi corsi al via

Sono aperte le immatricolazioni ai corsi di laurea dell’Università di Trieste per l’anno accademico 2025/2026. Le future studentesse e i futuri studenti potranno immatricolarsi online al link: https://portale.units.it/it/studiare/immatricolarsi.

Con più di 80 corsi di laurea attivi, tra triennali, magistrali e a ciclo unico, UniTS si distingue nel panorama accademico nazionale per l’ampiezza e la varietà della propria offerta formativa, che abbraccia tutte le principali aree del sapere: scientifica, tecnologica, sanitaria, economica, giuridica, umanistica, sociale e linguistica. Il dinamismo dell’Ateneo, insieme alla qualità della didattica e dei servizi, si riflette in un trend di crescita costante delle immatricolazioni, in controtendenza rispetto al dato nazionale.

LE NOVITA’ DIDATTICHE

Il nuovo anno accademico vedrà l’attivazione di quattro corsi di studio innovativi, progettati per rispondere alle nuove sfide del mondo del lavoro e per formare professionisti altamente qualificati nei settori chiave della sostenibilità ambientale, delle professioni sanitarie, della psicologia applicata e delle scienze politiche europee.

A questi si aggiunge l’apertura di un’ulteriore corso in Igiene dentale oltre a quello già attivo a Trieste, che sarà disponibile anche nella sede di Pordenone. Una decisione maturata alla luce dell’elevata domanda registrata negli anni precedenti, con un numero di richieste di ammissione stabilmente superiore al doppio dei posti disponibili.

Questi i corsi di nuova attivazione:

Earth Sciences for Sustainable Development

Lingua: Inglese

Sede: Trieste

Il corso di Laurea Triennale in Earth Sciences for Sustainable Development fornisce una solida preparazione nelle geoscienze con un focus innovativo sui temi delle georisorse e del rischio geologico, in un’ottica di sostenibilità globale. Il percorso prevede una forte componente laboratoriale e attività sul campo, con un numero programmato di 50 posti per garantire un’elevata qualità dell’esperienza formativa. Il corso rappresenta un unicum nel panorama italiano, sia per la lingua di erogazione sia per i contenuti tematici, e consente l’accesso all’Esame di Stato per Geologo Junior, oltre alla prosecuzione verso lauree magistrali o dottorati.

Scienze riabilitative delle professioni sanitarie

Lingua: Italiano

Sede: Trieste

Il corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie mira a formare professionisti con competenze avanzate nei settori della didattica, della gestione e della ricerca in ambito riabilitativo. Il percorso è rivolto ai laureati delle professioni sanitarie riabilitative e fornisce una preparazione che consente di accedere a ruoli dirigenziali, a incarichi nella formazione universitaria, nonché ad attività di ricerca e percorsi post-laurea. Il corso è caratterizzato da un orientamento alla didattica innovativa e alla ricerca, con insegnamenti su tematiche attuali come teleriabilitazione, intelligenza artificiale, realtà virtuale, robotica e modelli sanitari sostenibili. Rappresenta un’offerta formativa avanzata e aggiornata rispetto alle evoluzioni della professione e della sanità moderna.

Psicologia sociale e cognitiva applicata

Lingua: Italiano, con alcuni insegnamenti in inglese

Sede:Trieste

Il corso di Laurea Magistrale in Psicologia Sociale e Cognitiva Applicata forma professionisti in grado di operare nei contesti non clinici della psicologia, integrando competenze sociali e cognitive in chiave applicativa. L’offerta didattica, flessibile e orientata alla personalizzazione del percorso formativo, si articola su quattro ambiti applicativi tra cui gli studenti potranno scegliere: comunità e benessere, lavoro e organizzazioni, ergonomia e tecnologie, persone-ambiente-animali-società. Il corso abilita all’esercizio della professione di psicologo e prepara a operare in una pluralità di contesti pubblici, privati e del terzo settore. Si distingue nel panorama nazionale per l’approccio integrato e per l’attenzione a tematiche attuali quali sostenibilità, inclusione e benessere psico-sociale.

Political Science – Integration and Governance (PoSIG)

Lingua: Inglese

Sede: Gorizia

PoSIG è un Corso di Laurea Magistrale internazionale interamente in lingua inglese, dedicato a laureati in Scienze Politiche e Internazionali. Sviluppato da un consorzio di tredici università europee e balcaniche, prevede la frequenza obbligatoria in almeno due sedi partner e il rilascio di un titolo congiunto. Il curriculum copre aree come politica comparata, integrazione europea, relazioni internazionali e teoria politica. L’Ateneo di Trieste, sede del secondo semestre del primo anno, offre insegnamenti incentrati su mediazione dei conflitti, democrazia e identità europea. Il percorso include attività orientate al policy-making, con possibilità di stage e mobilità internazionale.

OCCUPAZIONE E CARRIERE: I DATI PREMIANO L’UNIVERSITÀ DI TRIESTE

L’efficacia dell’offerta formativa di UniTS trova conferma nei dati occupazionali dei suoi laureati, come evidenziato dall’ultima indagine AlmaLaurea.

A un anno dal titolo, quasi l’85 % dei laureati triennali che non proseguono gli studi risulta occupato, una percentuale superiore alla media nazionale (78,6%). L’Ateneo si distingue anche sul piano retributivo: lo stipendio mensile netto è pari a 1.522 euro, al di sopra della media italiana (1.492 euro) e di quella del Friuli Venezia Giulia (1.497 euro).

Ancora più significativi i risultati dei laureati magistrali. A un anno dal titolo, UniTS registra un tasso di occupazione dell’87%, a fronte del 78,6% a livello nazionale. Le retribuzioni si attestano su una media mensile netta di 1.607 euro, contro i 1.488 euro della media italiana. A cinque anni dalla laurea, l’occupazione raggiunge il 93%, superando sia il dato regionale (92,7%) sia quello nazionale (89,7%). La retribuzione media mensile è pari a 1.988 euro, rispetto ai 1.923 euro del Friuli Venezia Giulia e ai 1.847 euro della media nazionale, con valori che raggiungono i 2.014 euro per i laureati magistrali biennali e i 1.949 euro per i corsi a ciclo unico.

DIRITTO ALLO STUDIO E AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

Per l’anno accademico 2025/2026, UniTS conferma il proprio impegno concreto nel sostenere il diritto allo studio, mantenendosi tra i nove atenei italiani che hanno deciso di innalzare la soglia della no tax area a 30.000 euro di ISEE, ben oltre il limite ministeriale di 22.000 euro, garantendo così l’esenzione dalle tasse universitarie a una più ampia platea di studenti.

Resta inoltre attivo l’esonero totale per i beneficiari delle borse di studio dell’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDiS), assegnate al 100% degli aventi diritto.

Confermate anche le agevolazioni basate sul merito, che costituiscono circa la metà degli esoneri e delle riduzioni contributive complessive, a conferma dell’elevata qualità della comunità studentesca UniTS e dell’attenzione dell’Ateneo nel valorizzare l’impegno e i risultati accademici.

SERVIZI DI ORIENTAMENTO

UniTS accompagna con attenzione le future matricole nella scelta consapevole del proprio percorso accademico: l’Ufficio Orientamento offre consulenze personalizzate, attività informative e iniziative dedicate, sia in presenza che in modalità online, per supportare studentesse e studenti in ogni fase del processo decisionale.