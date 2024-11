Università, 11 milioni per nuova sede al Centro Valle

“La Regione partecipa alla realizzazione della nuova sede universitaria, nell’ambito della rigenerazione urbana del Centro direzionale Galvani di Pordenone, attraverso il finanziamento di undici milioni, sul totale dei 50 milioni che abbiamo inserito nel bilancio 2024 per l’edilizia universitaria, al fine di contribuire a creare spazi didattici, laboratori e residenze a favore degli studenti delle Università di Trieste e di Udine e, nel caso di Pordenone, dell’Isia Design. Un investimento che punta a rivitalizzare un’area urbana importante della città, ma soprattutto a sostenere costantemente l’ampliamento dell’offerta formativa garantita attraverso il Consorzio universitario”.

Lo ha detto questa mattina l’assessore regionale al Lavoro, formazione e Università, Alessia Rosolen, in Comune a Pordenone durante la presentazione dell’Accordo di programma – sottoscritto da Comune, Regione, Università di Trieste e Udine, Consorzio universitario di Pordenone, Isia Design Roma e Ardis Fvg – con il quale si prevede una nuova sede universitaria, oltre al Polo di via Prasecco i cui spazi sono divenuti insufficienti a causa dell’aumento dei corsi e del numero degli iscritti, nel Centro direzionale Valle attraverso la conversione di oltre 5.000 metri quadrati di superficie in uffici, aule, laboratori e alloggi per studenti.

Il nuovo polo, con i corsi dell’Università di Trieste e quelli di Isia Design, sarà operativo a partire dall’anno accademico 2026/27.



“A questo Accordo di programma – ha sottolineato Rosolen – si unisce l’operazione, che l’Amministrazione regionale finanzia con fondi previsti anche nel 2025, di acquisto degli spazi, sempre nell’ambito del ribattezzato Centro Valle, per la nuova sede dell’Its Alto Adriatico di Pordenone che sta ampliando la propria offerta. Nell’arco del prossimo biennio si verrà, dunque, a creare un polo universitario davvero moderno e funzionale con un’ampia offerta di alta formazione garantita dall’Università, dall’Isia Design e dal sistema degli Its”.

Il sostegno alla formazione universitaria, come ha ricordato Rosolen, in termini finanziari è più che raddoppiato negli ultimi anni.



“Nel 2022 a favore dei Consorzi universitari regionali – sono i dati forniti dall’assessore – venivano stanziati circa 520mila euro l’anno, per il 2024 si è passati a oltre 920mila euro l’anno in cui la parte preponderante spetta la Consorzio di Pordenone. Un supporto – ha ribadito Rosolen – che è di fatto raddoppiato: nel periodo 2016-18 ai Consorzi erano stati destinati circa 15 milioni, mentre nella programmazione 2019-21 lo stanziamento è cresciuto a 26 milioni. Un impegno – ha assicurato l’esponente della Giunta regionale – che proseguirà nei prossimi anni nella visione, condivisa con le università e i territori, di un sistema di alta formazione sempre più in grado di dare risposte alle necessità di nuove competenze richieste dai tessuti produttivi regionali”.