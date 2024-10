Università: contributi a studenti con disabilità gravissime

C’è tempo fino a martedì 29 ottobre per presentare domanda all’Agenzia regionale per il diritto allo studio (Ardis) per l’erogazione di contributi economici, a valere sulle risorse del Ministero dell’università e della ricerca, per il diritto allo studio degli studenti universitari affetti da disabilità gravissime.

Lo ha ricordato l’assessore regionale all’Istruzione, Università e ricerca Alessia Rosolen, evidenziando che “Ardis eroga un assegno di cura forfetario come contributo alle spese sostenute per l’assistenza allo studente da parte di personale qualificato durante le lezioni del proprio corso di studi che si svolgano in una delle Università del Friuli Venezia Giulia”. Più specificatamente, si tratta di un contributo forfetario di 10mila euro per l’anno accademico 2024/2025, a copertura delle spese sostenute per l’assistenza ricevuta attraverso un regolare contratto della durata di almeno 10 mesi intercorsi tra settembre 2024 e luglio 2025.

Possono presentare domanda e ottenere il contributo gli studenti con i seguenti requisiti: possesso di una certificazione che attesti le condizioni di disabilità gravissima ai sensi della normativa vigente; regolare iscrizione all’anno accademico 2024/2025. La domanda deve essere trasmessa esclusivamente tramite PEC/mail/procedura informatica dedicata all’indirizzo [email protected] entro il 29 ottobre 2024. Tutte le informazioni, insieme al modulo per la domanda, sono contenute nel bando scaricabile dal sito di Ardis https://tinyurl.com/Ardis-bando-disabili