Università di Udine e Montagna Leader, patto per la montagna

L’Università di Udine e Montagna Leader stringono un patto per la montagna, in particolare quella pordenonese. Il rettore Roberto Pinton e il presidente del Gruppo di azione locale che promuove lo sviluppo endogeno e sostenibile delle aree rurali e montane, Roberto Sonego, hanno firmato un protocollo d’intesa per collaborare in attività di formazione, ricerca e sviluppo sulla e per la montagna, in particolare quella del Friuli Occidentale.

Lo scopo è delineare un programma di lavoro comune che possa portare vantaggi in termini di crescita sociale, culturale ed economica per la montagna pordenonese e per i territori montani regionali, soprattutto ai giovani. Il protocollo è triennale e si applicherà mediante singoli progetti. Erano presenti alla firma anche il referente scientifico dell’Ateneo per l’accordo, Mauro Pascolini, delegato per il progetto Cantiere Friuli, e il direttore di Montagna Leader, Pier Giorgio Sturlese.

L’Ateneo friulano e Montagna Leader si impegnano, in particolare a: promuovere e supportare attività di formazione, didattiche, di ricerca e d’innovazione; a rafforzare e attuare strategie per lo sviluppo socioeconomico del territorio montano; realizzare iniziative pubbliche di sensibilizzazione e divulgazione sul tema della montagna; elaborare insieme progetti per l’accesso a finanziamenti nazionali e internazionali.

«L’Università di Udine – ha sottolineato il rettore Roberto Pinton– è ormai un punto di riferimento a livello locale, nazionale e internazionale per le attività di formazione e di ricerca ed è, al contempo fortemente impegnata nel trasferimento della conoscenza, anche grazie all’attività del progetto Cantiere Friuli. Questo accordo ci permetterà di rafforzare l’impegno comune con tutti i soggetti istituzionali del territorio, in particolare a vantaggio dello sviluppo economico, sociale e culturale della montagna, in questo caso del pordenonese, con particolare attenzione al ruolo delle giovani generazioni».

Per il presidente di Montagna Leader, Roberto Sonego, «l’obiettivo ultimo di questa collaborazione è quello di pensare a un futuro nel quale vivere in montagna non sia un limite, ma una scelta di valore. Il protocollo sottoscritto con l’Università di Udine è un primo importante passo per concretizzare questo obiettivo».

Con questo accordo, spiega il professor Mauro Pascolini, «si consolida una collaborazione iniziata da tempo che ha portato all’istituzione della Scuola della Montagna delle Dolomiti Friulane, a diversi partenariati nell’ambito di programmi europei come l’Interreg Circacibum, al progetto GIM dedicato all’imprenditoria giovanile e ad alcune altre progettualità tese a rendere queste aree esempi virtuosi di sviluppo locale. È un concreto risultato della continua attività di co-progettazione di Cantiere Friuli con il territorio».