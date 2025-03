Università di Udine, oggi l’elezione del nuovo rettore

Inizia oggi ufficialmente il percorso che porterà all’elezione del nuovo rettore dell’Università di Udine, il decimo. Oggi si tiene la prima votazione, che si svolge in modalità telematica dalle 9 alle 18. Attualmente i candidati sono i professori Fabiana Fusco e Angelo Montanari. In prima convocazione per essere eletti bisogna raggiungere la maggioranza assoluta dei voti esprimibili. A eleggere il nuovo rettore saranno complessivamente 1143 appartenenti alla comunità universitaria. Lo scrutinio avverrà alle 18.30 a Palazzo Antonini.

In caso di fumata nera in prima convocazione, le successive votazioni si terranno il 2 e il 9 aprile. Inoltre, dopo il primo voto e fino al 26 marzo si apre una seconda opportunità per le candidature. In queste due ulteriori turni il quorum dei voti esprimibili si abbassa al 40% e viene eletto chi ottiene il maggior numero di suffragi. Se le prime tre tornate non produrranno effetti si andrà al ballottaggio, il 16 aprile, fra i due candidati che avranno ottenuto più consensi alla terza votazione. Lo scrutinio avverrà sempre alle 18.30 a Palazzo Antonini.

Il nuovo rettore succederà a Roberto Pinton, in carica fino al 30 settembre. Si insedierà il primo ottobre, dopo la nomina del ministro dell’università e della ricerca, guiderà l’università per sei anni, fino al 30 settembre 2031, e non sarà rieleggibile.

I due candidati sono Fabiana Fusco, ordinaria di Glottologia e linguistica, direttrice del Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società e Angelo Montanari, ordinario di Informatica presso il Dipartimento di scienze matematiche, informatiche e fisiche, delegato dell’Ateneo per la sede di Pordenone.