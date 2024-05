Università: garantita copertura 100% borse studio e alloggi

La Regione continua a investire risorse molto importanti per rendere effettivo il diritto di raggiungere i più alti gradi dell’istruzione con particolare attenzione agli studenti bisognosi e meritevoli, garantendo uniformità di trattamento sul territorio del Friuli Venezia Giulia. L’obiettivo prioritario della Regione – centrato fin dall’istituzione della filiera per il diritto allo studio – resta l’assegnazione delle borse al 100% degli studenti idonei. Una situazione assicurata negli ultimi tre anni e che continuerà a essere ottenuta nel 2024-25 innalzando i limiti Isee per accedere alle borse e aumentandone gli importi. Per queste finalità, oltre ai 7,5 milioni di euro di fondi propri, la Regione intende utilizzare anche le risorse della Programmazione FSE+ 2021-2027 con un investimento di ulteriori 5 milioni di euro. In aumento inoltre i posti letto che nel prossimo futuro cresceranno ancora in modo sostanziale grazie a un investimento di ulteriori 50 milioni di euro inserito nel bilancio 2024.

Questo, in sintesi, il concetto espresso in Consiglio regionale dall’assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia in apertura dei lavori della VI Commissione chiamata a dare un parere sulle Linee guida per il diritto allo studio universitario 2024-2027.

Tra le principali novità delle Linee guida proprio l’aumento dei limiti Isee e Ispe e degli importi delle borse. L’assessore ha ricordato che, dopo la pubblicazione dei decreti direttoriali del Mur, la Regione ha prontamente accolto la proposta di revisione. I limiti Isee sono passati quindi da 26.306,25 euro a 27.726,79 euro con un incremento del 5,4%, mentre quelli Ispe sono cresciuti da 57.187,53 euro a 60.275,66 euro. Variazioni che finiranno per aumentare notevolmente la platea dei beneficiari.

Per quanto concerne ancora le borse di studio, per gli studenti

uori sede e gli studenti indipendenti l’importo è aumentato da 6.656,52 euro a 7.015,97 euro; per i pendolari da 3.889,99 euro a 4.100,05 euro; per quelli in sede da 2.682,77 euro a 2.827,64 euro. Nel corso della seduta è stata segnalata anche la crescita del numero delle borse di studio: 5.537 nel 2021/2022, 5.388 nel 2022/2023 e 6.033 nel 2023/2024.

In Aula è stato ricordato che negli scorsi anni la Regione, attraverso un bando dedicato, ha finanziato con fondi propri le borse di studio per gli studenti Its in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti per gli universitari. Si è trattato di 113 nel 2022/2023 e di 176 nel 2023/2024. Nel prossimo anno accademico queste borse troveranno piena copertura grazie alle risorse del Pnrr e saranno gestite in via esclusiva dalle Fondazioni Its Academy.

L’esponente della Giunta ha sottolineato poi la grande attenzione rivolta alla situazione abitativa. Crescono infatti gli alloggi garantiti da Ardis. A Trieste passano da 472 a 519, a Udine da 258 a 277, a Pordenone da 63 a 80 e Gorizia da 93 a 96. Inoltre, tenuto conto dell’aumento generale dei prezzi, il contributo affitto per chi rimane escluso dagli alloggi Ardis, pur avendone i requisiti, passa da 1.200 euro a 1.500 euro.

Convinta poi della priorità di questi interventi, l’Amministrazione regionale ha già inserito nel bilancio 2024 ulteriori 50 milioni di euro per potenziare tutte le strutture ricettive presenti in Friuli Venezia Giulia.

Un passaggio importante è stato dedicato ai servizi di ristorazione. L’assessore ha sottolineato che è previsto il mantenimento delle fasce di reddito. Viene alzata a 35mila euro la seconda fascia il cui limite Isee era fermo a 30mila euro da molti anni. Tenuto conto della variazione dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie nel 2023, le tariffe del servizio ristorazione vengono così adeguate: prima fascia (stessi requisiti per borse studio) 2,50 euro (nei passati anni accademici era 2,30 euro); seconda fascia (Isee fino a 35mila) 4,20 euro (in precedenza era 3,90 euro); terza fascia (Isee oltre 35mila) 5,50 euro (in precedenza 5,10 euro).

Tra le novità delle linee guida 2024-2027 anche l’erogazione di prestiti agli universitari e l’aumento dell’Isee massimo per il contributo per costi di iscrizione ai master di I e II livello che passa da 30mila euro dello scorso anno ai 35mila euro del 24-25. Altra condizione è il 40% del costo del master fino ad un massimo di 3.500 euro.

Infine, è stata presentata una nuova linea di contributo. Ardis concederà infatti contributi agli studenti che partecipano a gare internazionali riferibili ai costi di iscrizione, viaggio, vitto e alloggio per un importo massimo di 300 euro.