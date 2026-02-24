Università-impresa, 18 progetti da 4 bandi di 6 milioni di euro

  • Aiello del Friuli
  • Stadio 'Friuli', Udine
  • Nova Gorica
  • Percoto
  • FVG
  • Colloredo di Prato
  • Treviso
  • Udeine
  • Roma
  • L’incrocio dei trapianti, storia d’amore e sanità
  • TUdine
  • Mossa
  • Treppo Carnico
  • Milano
  • Doberdò del Lago
  • Duino
  • Porzus
  • San Daniele
  • Muzzana
  • Bruxelles
  • Lignano
  • Torino
  • san vito al tagliamente
  • Arzene
  • Venezia
  • Kiev
  • Motta di Livenza
  • Casarsa
  • Zoncolan
  • Gemona
  • Cave del Predil
  • Bologna
  • San Canzian
  • Cividale
  • Manigo
  • Villanova dello Judrio
  • Poggio Terza Armata
  • mortale, incidente, Muzzana del Turgnano
  • Avianio
  • Longarone
  • Verona
  • Tramonti
  • Cavazzo
  • Città del Vaticano
  • Portogruaro
  • Gradisca
  • San Giorgio di Nogato
  • Coglians
  • Pantelleria
  • Cervignano
  • Pozzuolo
  • Biella
  • Maiano
  • Redipuglia
  • Illegio
  • San Dorligo della Valle
  • Elganowo
  • Premariacco, Ipllis
  • New York
  • Conegliano
  • Valvasone
  • Trieste Airport
  • Orsaria di Premariacco
  • Bagnoli della Rosandra
  • Montereale
  • Sgonico
  • Duino Aurisina
  • Sn Giorgio di Nogaro
  • Genova
  • Pauluzza
  • Oderzo
  • Fossalta di Portogruaro
  • Saooada
  • Rivignano
  • Giancarlo Virgilio
  • Azzano
  • Marcinelle
  • Prata
  • Lignani
  • Piancavallo
  • Hubert Londero
  • Forgaria
  • Bibione
  • Castelmonte
  • Villa Manin
  • Barazzetto
  • Pantianicco
  • Magno in Riviera
  • Zugliano
  • Ronchi di Latisana
  • Montasio
  • Feadis
  • Terenzano
  • Pasiano
  • Monfacone
  • Oslavia
  • Giappone
  • Basaldella
  • Fratta
  • San Michele al Tagliamento
  • Buia
  • Padova
  • Dignano/Pinzano
  • Merano
  • Orzano
  • Versa
  • Moggio
  • Dolegna
  • Sella nNevea
  • Manama
  • Rivolto
  • Ramuscello
  • Poggio Terzo Armata
  • Caracas
  • Terzo d'Aquileia
  • Piancavalo
  • Strasburgo
  • Cazzaso Nuovo
  • Fiumicello
  • Buenos Aires
  • Pertegada
  • Codroipio
  • Aiello
  • Sistiana
  • Trento
  • Anterselva
  • L'Aquila
  • Canebola
  • Brazzano
  • Amaro
  • Ampezzo
  • Andreis
  • Aquileia
  • Arba
  • Arta Terme
  • Artegna
  • Attimis
  • Aviano
  • Azzano Decimo
  • Bagnaria Arsa
  • Barcis
  • Basiliano
  • Bertiolo
  • Bicinicco
  • Bordano
  • Brugnera
  • Budoia
  • Buja
  • Buttrio
  • Camino al Tagliamento
  • Campoformido
  • Campolongo Tapogliano
  • Caneva
  • Capriva del Friuli
  • Carlino
  • Casarsa della Delizia
  • Cassacco
  • Castelnovo del Friuli
  • Castions di Strada
  • Cavasso Nuovo
  • Cavazzo Carnico
  • Cercivento
  • Cervignano del Friuli
  • Chions
  • Chiopris Viscone
  • Chiusaforte
  • Cimolais
  • Cividale del Friuli
  • Claut
  • Clauzetto
  • Codroipo
  • Colloredo di Monte Albano
  • Comeglians
  • Cordenons
  • Cordovado
  • Cormons
  • Corno di Rosazzo
  • Coseano
  • Dignano
  • Doberdò del Lago / Doberdob
  • Dogna
  • Dolegna del Collio
  • Drenchia
  • Duino Aurisina / Devin Nabrežina
  • Enemonzo
  • Erto e Casso
  • Faedis
  • Fagagna
  • Fanna
  • Farra d'Isonzo
  • Feletto Umberto
  • Fiume Veneto
  • Fiumicello Villa Vicentina
  • Flaibano
  • Fogliano Redipuglia
  • Fontanafredda
  • Forgaria nel Friuli
  • Forni Avoltri
  • Forni di Sopra
  • Forni di Sotto
  • Frisanco
  • Gemona del Friuli
  • Gonars
  • Gorizia
  • Gradisca d'Isonzo
  • Grado
  • Grimacco
  • Latisana
  • Lauco
  • Lestizza
  • Lignano Sabbiadoro
  • Lusevera
  • Magnano in Riviera
  • Majano
  • Malborghetto Valbruna
  • Maniago
  • Manzano
  • Marano Lagunare
  • Mariano del Friuli
  • Martignacco
  • Meduno
  • Mereto di Tomba
  • Moggio Udinese
  • Moimacco
  • Monfalcone
  • Monrupino / Repentabor
  • Montenars
  • Montereale Valcellina
  • Moraro
  • Morsano al Tagliamento
  • Mortegliano
  • Moruzzo
  • Muggia
  • Muzzana del Turgnano
  • Nimis
  • Osoppo
  • Ovaro
  • Pagnacco
  • Palazzolo dello Stella
  • Palmanova
  • Paluzza
  • Pasian di Prato
  • Pasiano di Pordenone
  • Paularo
  • Pavia di Udine
  • Pinzano al Tagliamento
  • Pocenia
  • Polcenigo
  • Pontebba
  • Porcia
  • Pordenone
  • Porpetto
  • Povoletto
  • Pozzuolo del Friuli
  • Pradamano
  • Prata di Pordenone
  • Prato Carnico
  • Pravisdomini
  • Precenicco
  • Premariacco
  • Preone
  • Prepotto
  • Pulfero
  • Ragogna
  • Ravascletto
  • Raveo
  • Reana del Rojale
  • Remanzacco
  • Resia
  • Resiutta
  • Rigolato
  • Rive d'Arcano
  • Rivignano Teor
  • Romans d'Isonzo
  • Ronchi dei Legionari
  • Ronchis
  • Roveredo in Piano
  • Ruda
  • Sacile
  • Sagrado
  • San Canzian d'Isonzo
  • San Daniele del Friuli
  • San Dorligo della Valle / Dolina
  • San Floriano del Collio
  • San Giorgio della Richinvelda
  • San Giorgio di Nogaro
  • San Giovanni al Natisone
  • San Leonardo
  • San Lorenzo Isontino
  • San Martino al Tagliamento
  • San Pier d'Isonzo
  • San Pietro al Natisone
  • San Quirino
  • San Vito al Tagliamento
  • San Vito al Torre
  • San Vito di Fagagna
  • Santa Maria la Longa
  • Sappada
  • Sauris
  • Savogna
  • Savogna d'Isonzo
  • Sedegliano
  • Sequals
  • Sesto al Reghena
  • Sgonico / Zgonik
  • Socchieve
  • Spilimbergo
  • Staranzano
  • Stregna
  • Sutrio
  • Taipana
  • Talmassons
  • Tarcento
  • Tarvisio
  • Tavagnacco
  • Terzo di Aquileia
  • Tolmezzo
  • Torreano
  • Torviscosa
  • Tramonti di Sopra
  • Tramonti di Sotto
  • Trasaghis
  • Travesio
  • Treppo Grande
  • Treppo Ligosullo
  • Tricesimo
  • Trieste
  • Trivignano Udinese
  • Turriaco
  • Udine
  • Vajont
  • Valvasone Arzene
  • Varmo
  • Venzone
  • Verzegnis
  • Villa Santina
  • Villesse
  • Visco
  • Vito d'Asio
  • Vivaro
  • Zoppola
  • Zuglio
BUSINESS FVG
martedì 24 Febbraio 2026
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Agos chiude il 2025 con utile netto a 203 milioni di...
Riapre l’ufficio postale di Ronchis, completamente rinnovato
Giovani Imprenditori, al centro relazioni e cultura d’impresa
Manifattura avanzata, dalla ricerca scientifica al mondo produttivo
Il Comune di Udine approva le linee guida del nuovo bando...
Contributi FVG per imprenditori under 40: a Udine, Pordenone e Trieste...
Uva e vino, un viaggio nell’arte friulana
Udine: anziana in bici investita in via Pradamano
Versa, a tre mesi la rabbia dei residenti per la non...
Udine primo capoluogo del FVG a dotarsi del Piano zero del...
  • Aiello del Friuli
  • Stadio 'Friuli', Udine
  • Nova Gorica
  • Percoto
  • FVG
  • Colloredo di Prato
  • Treviso
  • Udeine
  • Roma
  • L’incrocio dei trapianti, storia d’amore e sanità
  • TUdine
  • Mossa
  • Treppo Carnico
  • Milano
  • Doberdò del Lago
  • Duino
  • Porzus
  • San Daniele
  • Muzzana
  • Bruxelles
  • Lignano
  • Torino
  • san vito al tagliamente
  • Arzene
  • Venezia
  • Kiev
  • Motta di Livenza
  • Casarsa
  • Zoncolan
  • Gemona
  • Cave del Predil
  • Bologna
  • San Canzian
  • Cividale
  • Manigo
  • Villanova dello Judrio
  • Poggio Terza Armata
  • mortale, incidente, Muzzana del Turgnano
  • Avianio
  • Longarone
  • Verona
  • Tramonti
  • Cavazzo
  • Città del Vaticano
  • Portogruaro
  • Gradisca
  • San Giorgio di Nogato
  • Coglians
  • Pantelleria
  • Cervignano
  • Pozzuolo
  • Biella
  • Maiano
  • Redipuglia
  • Illegio
  • San Dorligo della Valle
  • Elganowo
  • Premariacco, Ipllis
  • New York
  • Conegliano
  • Valvasone
  • Trieste Airport
  • Orsaria di Premariacco
  • Bagnoli della Rosandra
  • Montereale
  • Sgonico
  • Duino Aurisina
  • Sn Giorgio di Nogaro
  • Genova
  • Pauluzza
  • Oderzo
  • Fossalta di Portogruaro
  • Saooada
  • Rivignano
  • Giancarlo Virgilio
  • Azzano
  • Marcinelle
  • Prata
  • Lignani
  • Piancavallo
  • Hubert Londero
  • Forgaria
  • Bibione
  • Castelmonte
  • Villa Manin
  • Barazzetto
  • Pantianicco
  • Magno in Riviera
  • Zugliano
  • Ronchi di Latisana
  • Montasio
  • Feadis
  • Terenzano
  • Pasiano
  • Monfacone
  • Oslavia
  • Giappone
  • Basaldella
  • Fratta
  • San Michele al Tagliamento
  • Buia
  • Padova
  • Dignano/Pinzano
  • Merano
  • Orzano
  • Versa
  • Moggio
  • Dolegna
  • Sella nNevea
  • Manama
  • Rivolto
  • Ramuscello
  • Poggio Terzo Armata
  • Caracas
  • Terzo d'Aquileia
  • Piancavalo
  • Strasburgo
  • Cazzaso Nuovo
  • Fiumicello
  • Buenos Aires
  • Pertegada
  • Codroipio
  • Aiello
  • Sistiana
  • Trento
  • Anterselva
  • L'Aquila
  • Canebola
  • Brazzano
  • Amaro
  • Ampezzo
  • Andreis
  • Aquileia
  • Arba
  • Arta Terme
  • Artegna
  • Attimis
  • Aviano
  • Azzano Decimo
  • Bagnaria Arsa
  • Barcis
  • Basiliano
  • Bertiolo
  • Bicinicco
  • Bordano
  • Brugnera
  • Budoia
  • Buja
  • Buttrio
  • Camino al Tagliamento
  • Campoformido
  • Campolongo Tapogliano
  • Caneva
  • Capriva del Friuli
  • Carlino
  • Casarsa della Delizia
  • Cassacco
  • Castelnovo del Friuli
  • Castions di Strada
  • Cavasso Nuovo
  • Cavazzo Carnico
  • Cercivento
  • Cervignano del Friuli
  • Chions
  • Chiopris Viscone
  • Chiusaforte
  • Cimolais
  • Cividale del Friuli
  • Claut
  • Clauzetto
  • Codroipo
  • Colloredo di Monte Albano
  • Comeglians
  • Cordenons
  • Cordovado
  • Cormons
  • Corno di Rosazzo
  • Coseano
  • Dignano
  • Doberdò del Lago / Doberdob
  • Dogna
  • Dolegna del Collio
  • Drenchia
  • Duino Aurisina / Devin Nabrežina
  • Enemonzo
  • Erto e Casso
  • Faedis
  • Fagagna
  • Fanna
  • Farra d'Isonzo
  • Feletto Umberto
  • Fiume Veneto
  • Fiumicello Villa Vicentina
  • Flaibano
  • Fogliano Redipuglia
  • Fontanafredda
  • Forgaria nel Friuli
  • Forni Avoltri
  • Forni di Sopra
  • Forni di Sotto
  • Frisanco
  • Gemona del Friuli
  • Gonars
  • Gorizia
  • Gradisca d'Isonzo
  • Grado
  • Grimacco
  • Latisana
  • Lauco
  • Lestizza
  • Lignano Sabbiadoro
  • Lusevera
  • Magnano in Riviera
  • Majano
  • Malborghetto Valbruna
  • Maniago
  • Manzano
  • Marano Lagunare
  • Mariano del Friuli
  • Martignacco
  • Meduno
  • Mereto di Tomba
  • Moggio Udinese
  • Moimacco
  • Monfalcone
  • Monrupino / Repentabor
  • Montenars
  • Montereale Valcellina
  • Moraro
  • Morsano al Tagliamento
  • Mortegliano
  • Moruzzo
  • Muggia
  • Muzzana del Turgnano
  • Nimis
  • Osoppo
  • Ovaro
  • Pagnacco
  • Palazzolo dello Stella
  • Palmanova
  • Paluzza
  • Pasian di Prato
  • Pasiano di Pordenone
  • Paularo
  • Pavia di Udine
  • Pinzano al Tagliamento
  • Pocenia
  • Polcenigo
  • Pontebba
  • Porcia
  • Pordenone
  • Porpetto
  • Povoletto
  • Pozzuolo del Friuli
  • Pradamano
  • Prata di Pordenone
  • Prato Carnico
  • Pravisdomini
  • Precenicco
  • Premariacco
  • Preone
  • Prepotto
  • Pulfero
  • Ragogna
  • Ravascletto
  • Raveo
  • Reana del Rojale
  • Remanzacco
  • Resia
  • Resiutta
  • Rigolato
  • Rive d'Arcano
  • Rivignano Teor
  • Romans d'Isonzo
  • Ronchi dei Legionari
  • Ronchis
  • Roveredo in Piano
  • Ruda
  • Sacile
  • Sagrado
  • San Canzian d'Isonzo
  • San Daniele del Friuli
  • San Dorligo della Valle / Dolina
  • San Floriano del Collio
  • San Giorgio della Richinvelda
  • San Giorgio di Nogaro
  • San Giovanni al Natisone
  • San Leonardo
  • San Lorenzo Isontino
  • San Martino al Tagliamento
  • San Pier d'Isonzo
  • San Pietro al Natisone
  • San Quirino
  • San Vito al Tagliamento
  • San Vito al Torre
  • San Vito di Fagagna
  • Santa Maria la Longa
  • Sappada
  • Sauris
  • Savogna
  • Savogna d'Isonzo
  • Sedegliano
  • Sequals
  • Sesto al Reghena
  • Sgonico / Zgonik
  • Socchieve
  • Spilimbergo
  • Staranzano
  • Stregna
  • Sutrio
  • Taipana
  • Talmassons
  • Tarcento
  • Tarvisio
  • Tavagnacco
  • Terzo di Aquileia
  • Tolmezzo
  • Torreano
  • Torviscosa
  • Tramonti di Sopra
  • Tramonti di Sotto
  • Trasaghis
  • Travesio
  • Treppo Grande
  • Treppo Ligosullo
  • Tricesimo
  • Trieste
  • Trivignano Udinese
  • Turriaco
  • Udine
  • Vajont
  • Valvasone Arzene
  • Varmo
  • Venzone
  • Verzegnis
  • Villa Santina
  • Villesse
  • Visco
  • Vito d'Asio
  • Vivaro
  • Zoppola
  • Zuglio
BUSINESS FVG


©2023 IL FRIULI - Tutti i diritti riservati
Powered by Rubidia
Economia

Università-impresa, 18 progetti da 4 bandi di 6 milioni di euro

Da quattro bandi per sei milioni di euro, 18 progetti innovativi per la transizione verde e digitale nati dalla ricerca di imprese trivenete e non
Redazione
Autore: Redazione

Energia, intelligenza artificiale, robotica, materiali innovativi, meccatronica, manifattura intelligente. Sono i settori di applicazione dei 18 progetti innovativi per la transizione verde e digitale della manifattura avanzata realizzati da aziende del Triveneto e non, grazie a quattro bandi dell’Università di Udine per complessivi sei milioni di euro. Alcuni progetti vedono impegnate importanti realtà industriali regionali fra le quali Beantech, Danieli Officine Meccaniche, Danieli Automation, Electrolux Italia, Electrolux Professional e Faber. L’iniziativa rientra nelle attività dell’Ateneo friulano nell’ambito dell’ecosistema dell’innovazione del Triveneto, iNEST. Dei 18 progetti (https://tinyurl.com/2mebemau), 12 sono proposti da aziende trivenete e sei del Mezzogiorno.

I risultati e il loro impatto sul territorio saranno presentati a Udine giovedì 26 febbraio nell’incontro “Ricerca e imprese per l’Advanced manufacturing”. L’appuntamento si terrà, dalle 10, nell’auditorium della Biblioteca scientifica dell’Ateneo (via Fausto Schiavi 44, Udine).

Introdurranno la giornata: Angelo Montanari,rettore dell’Ateneo friulano; Luigino Pozzo, presidente di Confindustria Udine, e Ketty Segatti, direttrice dell’Unità operativa specialistica Ricerca, innovazione, fondo sociale europeo plus e altri fondi comunitari della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia. A seguire, sul progetto Inest, prenderanno la parola il presidente del consorzio, Franco Bonollo, e la referente Maria Chiarvesio per le questioni organizzative, economiche e legali dello spoke 3 dedicato alla transizione verde e digitale della manifattura avanzata.

I lavori proseguiranno con quattro tavole rotonde tematiche ricerca-imprese che serviranno a illustrare lo stato dell’arte dei progetti. Di questi sette riguardano l’energia, cinque l’intelligenza artificiale e la scienza dei dati; tre la manifattura intelligente, la meccatronica e la robotica, e tre i materiali.

Due le tavole rotonde previste al mattino: sull’energia, moderata da Antonella Meneghetti, e sui materiali, coordinata da Lorenzo Fedrizzi. Le altre due si terranno nel pomeriggio, dalle 14.30, su: intelligenza artificiale e scienza dei dati, moderata da Angelo Montanari; e manifattura intelligente, meccatronica e robotica, coordinata da Marco Sortino.

I progetti triveneti

Le 12 iniziative progettuali riguardano: FOAM 500,progetto che punta a una plastica espansa riciclabile e rigenerabile, di Proxital (Motta di Livenza); AIH2DU, sistema “intelligente” per distribuire l’idrogeno all’industria manifatturiera contribuendo alla decarbonizzazione, di Faber Industrie (Cividale del Friuli); SOFTMOD, sviluppo e adozione di soluzioni tecniche finalizzate alla digitalizzazione dei processi nelle linee di produzione di grandi manifatture, proposto da Electrolux Italia (Porcia), con Danieli Officine Meccaniche e I.R.S.; EDPI, sistema di simulazione di alcune parti funzionali della macchina, collegato ai dati reali, di semplice utilizzo, per personale non specializzato, proposto da Antonio Zamperla (Altavilla Vicentina) con Xteam Software Solution e Carbon Compositi; DUE-GOES, sviluppo di tecnologie avanzate per la produzione di acciai elettrici con tecniche di intelligenza artificiale, proposto da Danieli Officine Meccaniche (Buttrio) con Beantech; INDOMATE, soluzione innovativa di machine learning e analisi dati per migliorare e ottimizzare la progettazione del prodotto nel processo industriale, proposto da Beantech (Udine) con Danieli Automation ed Electrolux Professional; ADD-MAT, soluzioni innovative per materiali e componenti tramite manifattura additiva laser per applicazioni industriali di stampaggio in ambito automotive, proposto da MBN Nanomaterialia (Carbonera – Treviso) con Standex Engraving Italy; ENERGISE,una piattaforma di facile utilizzo per il monitoraggio e gestione dell’energia prodotta, dei parametri ambientali e riduzione sprechi delle comunità energetiche rinnovabili, di Almaviva (Padova); WASTEBOT, sviluppo di un sistema robotico per lo smistamento dei rifiuti, di IT+Robotics (Padova); MAMO_SYSTEM, progetto per aumentare la produttività nei processi di produzione additiva metallica, di Dynamic Optics (Padova); GEMS HYRIS, sviluppo di automazione avanzata e strumenti digitali per il controllo e la gestione di sistemi ibridi formati da fotovoltaico, elettrolizzatori per idrogeno verde e batterie come accumulo elettrochimico, proposto da Enphos (Verona) con E2C Energy To Come; GEO-DECK, sviluppo di un applicativo per l’ottimizzazione e l’efficientamento della progettazione e della gestione di comunità energetiche rinnovabili,proposto da DBA PRO (Villorba) con Omniaevo, Bclever ed Electric Labs.

I progetti del Mezzogiorno

Sei i progetti che realizzati da aziende del Mezzogiorno: E-CLIP, una piattaforma evoluta per la gestione documentale del patrimonio informativo aziendale grazie anche all’intelligenza artificiale, di Savino Solution (Salerno); STORMED, progetto che mira a rivoluzionare i musei d’impresa usando l’intelligenza artificiale generativa, gli avatar e la realtà virtuale, proposto dall’Università della Calabria con Nonsibuttavianiente, QuestIt, Amarelli, Gias, Camigliati e Rubettino; REUSE, sviluppo di un sistema per riutilizzare gli scarti industriali per sviluppare materiali funzionali di nuova generazione, proposto da Domenico De Lucia (San Felice a Cancello, Caserta) con Centro regionale information communication technology (Cerict); DIONISO, derivati innovativi per la manifattura di pacciamature da vinacce e tralci di vite per aumentare la sostenibilità in orti- e viticoltura, proposto da Spagro (Barletta) con Licofarma, Consorzio interuniversitario nazionale per la scienza e tecnologia dei materiali (Instm); HEAVEN, sistema per migliorare l’efficienza delle reti idrauliche sviluppando un sistema di Artificial intelligence-based video inspections for pipelines (Aivip) per rilevare automaticamente le caratteristiche delle tubature, proposto da Ekso (Ragusa) con Fincons; BLUE NATIV, sistema per convertire un prodotto di scarto (potassium oleate, derivato dal trattamento degli olii esausti) in risorsa, riducendo l’impatto ambientale e promuovendo un’economia circolare efficiente, di Eco Lab (Cornate d’Adda, Monza-Brianza).

Le tavole rotonde

Alla prima tavola rotonda, sull’energia, parteciperanno: Maila Danielis e Mattia Cottes (Università di Udine), Jacopo Alberizzi (Università di Bolzano), Michela Signoretto (Università Ca’ Foscari Venezia), Fabio Dal Magro (AIH2DU), Matteo Bevilacqua (ENERGISE), Damiano Perusi (GEMS HYRIS), Federico De Bettin (GEO-DECK), Antonio Veneruso (REUSE). Alla seconda, sui materiali, interverranno: Veronica Riavis e Matteo Zanocco (Università di Udine), Gianfranco Marconi (DUE-GOES), Sabrina Strafella (DIONISO), Serena Busatto (ADD-MAT). Alla ripresa dei lavori pomeridiani la tavola rotonda su intelligenza artificiale e scienza dei dati, vedrà la partecipazione di: Alessandro Cimatti (Fondaziona Bruno Kessler), Alberto Bassi (Università Iuav Venezia), Paolo Nadalutti (INDOMATE), Alberto Gottardi (WASTE-BOT), Giorgio Da Bormida (HEAVEN). All’ultima tavola rotonda su manifattura intelligente, meccatronica e robotica parleranno: Gianluca Caiazza (Università Ca’ Foscari Venezia), Erika Menosso (SOFTMOD) e Francesca Ferrari (EDPI)

Editoriale il Friuli s.r.l.

P.IVA 01907840308


Iscritto presso il Registro delle Imprese Tribunale di Udine n. 22270 – CCIAA Ud 203820

Redazione

Link utili

Ultime notizie

Agos chiude il 2025 con utile netto a 203 milioni di euro e ricavi in crescita
Riapre l’ufficio postale di Ronchis, completamente rinnovato
Giovani Imprenditori, al centro relazioni e cultura d’impresa
Manifattura avanzata, dalla ricerca scientifica al mondo produttivo
Il Comune di Udine approva le linee guida del nuovo bando per il Fondo Affitti 2026
mediafriuli_white.png
telefriuli_white.png
ilfriuli_white.png
udineseblog_white.png
lavosdaifurlans_logo_white
©2023 IL FRIULI – Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia

©2023 IL FRIULI – Tutti i diritti riservati.
Powered by Rubidia

Facebook Twitter Instagram Youtube Rss
Facebook Twitter Instagram Youtube Rss