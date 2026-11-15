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UP Awards, lunedì al Teatrone 75 premiati, con Roberto Cingolani

Cerimonia della Camera di Commercio Pordenone-Udine, con il fisico ed ex ministro in dialogo con la giornalista Laura Chimenti
Redazione
Autore: Redazione

Settantacinque premi, fra cui tre Targhe dell’Eccellenza, scandiranno la cerimonia clou della Camera di Commercio Pordenone-Udine, lunedì 16 novembre, dalle 17 (ingresso in sala dalle 16.30) al Teatro Giovanni Da Udine. Una cerimonia che ha una storia di oltre 70 anni e che quest’anno si trasforma e innova, pur restando nel solco della tradizione. Con le novità si parte subito, già dal nome: “Premiazione dell’economia e dello sviluppo” resta, ma come payoff, mentre il titolo dell’evento diventa UP Awards, riprendendo sia le iniziali delle due province unite nell’ente camerale, da cui il nome dello storico magazine mensile della Cciaa UP!Economia, sia lo slancio verso la fiducia e la crescita sottintese nel termine inglese “up”. L’immagine generale dell’evento è altresì rinnovata e il format stesso sarà speciale, con soluzioni e “sorprese” frutto di innovazione tecnologica e intelligenza artificiale.

«Tutto questo però con l’intento di valorizzare al massimo le persone, i nostri premiati e i nostri ospiti d’eccezione che, attraverso la centralità delle relazioni umane e la collaborazione, restano sempre al cuore delle nostre idee, delle nostre azioni, delle nostre imprese. Valori ancora più importanti in quest’epoca complessa e che ricordiamo soprattutto quest’anno, in coincidenza con il 50esimo del Terremoto», commenta il presidente Giovanni Da Pozzo, “padrone di casa” della Cerimonia, che quest’anno vedrà come detto tre Targhe dell’Eccellenza conferite, per l’impegno accademico allo sviluppo del territorio al professor Flavio Pressacco e, per l’economia, alla Licar international Spa e a Euro&Promos Fm Spa. Le tre Targhe saranno anticipate dall’intervento dell’ospite d’eccezione, il fisico – già Ministro della transizione energetica e già ad di Leonardo – Roberto Cingolani, in un dialogo con la giornalista Rai e anchorwoman del Tg1 Laura Chimenti.

Durante la cerimonia, alla presenza del Ministro dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, interverranno, per un saluto iniziale, il sindaco di Udine Alberto Felice de Toni, quindi il presidente Da Pozzo e l’assessore alle attività produttive e turismo della Regione Sergio Emidio Bini.

Gli UP Awards 2026 saranno condotti dalla direttrice di Telefriuli Alessandra Salvatori e arricchiti anche dagli interventi musicali del violinista Pierpaolo Foti.

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