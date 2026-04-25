Usa, Fedriga presenta al Niaf le opportunità per le imprese

Sviluppo delle imprese e accordi con i singoli stati. Il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, in veste anche di presidente della conferenza delle regioni, ha presentato nella sede del National Italian American Foundation le occasioni di sviluppo per le imprese in Italia. Alla presenza anche dell’assessore alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, e del portavoce Edoardo Petiziol è stata anche rilanciata la necessità di accordi tra gli stati americani e le singole regioni. Nel corso di un incontro con l’ambasciatore d’Italia all’Onu, Giorgio Marrapodi, è stata presentata la specificità scientifica del Friuli Venezia Giulia.