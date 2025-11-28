Usb in piazza a Udine e Trieste, in 300 contro il riarmo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un centinaio a Udine circa 200 a Trieste. Sono i numeri delle presenze alle manifestazioni che si sono tenute in regione e organizzate dai sindacati Usb e autonomi per protestare contro la finanziaria. A Udine, in contemporanea ad altre 50 piazze italiane, il presidio si è tenuto davanti alla prefettura.

A Trieste il presidio si è trasformato in un corteo non autorizzato che ha mandato in tilt il traffico cittadino e ha portato i manifestanti davanti al Varco 4 del porto per chiedere lo stop all’invio di armi in Israele. Oltre ai sindacati erano in piazza esponenti del mondo no vax e dell’estrema sinistra.