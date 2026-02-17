Vacanze di Carnevale, montagne friulane verso il tutto esaurito

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Neve abbondante e scuole chiuse fino al 18 febbraio spingono il turismo in montagna durante le vacanze di Carnevale in Friuli Venezia Giulia. Tra Dolomiti Friulane, Carnia e Tarvisiano le presenze sfiorano i numeri record dello scorso anno, complice un inverno tornato finalmente “tipico”, con paesi e piste imbiancati.

A Sappada si registra il pienone. «Siamo al 100% delle occupazioni – spiega Alessia Cappellotto, referente Confcommercio Federalberghi Area montana e albergatrice di Sappada – tra ospiti negli alberghi e tanti giornalieri. La neve è fondamentale e quest’anno stiamo vivendo un inverno vero, con piste perfette, nevicate settimanali, sole e sempre più turisti stranieri, soprattutto tedeschi e dell’est Europa». L’anticipo del Carnevale ha contribuito a «un’occupazione che rasenta il sold out».

Bilancio positivo anche in Carnia. «Stagione molto buona, strutture tutte piene anche a Sauris – sottolinea Paola Schneider, vicepresidente mandamentale della Carnia per Confcommercio Federalberghi – grazie alle nevicate e alle numerose attività in maschera, molto sentite dalla comunità».

Nel Tarvisiano l’affluenza resta sostenuta, soprattutto nei fine settimana. «Siamo pieni di turisti e gli impianti registrano spesso code – osserva Diego Bellotto, presidente del mandamento del Tarvisiano di Confcommercio Federalberghi – anche se si nota una capacità di spesa leggermente inferiore, specialmente nella ristorazione. I numeri restano comunque positivi, anche se è difficile raggiungere i picchi registrati nel 2025 che è stato un anno record».