Vacanzieri in viaggio, attesi 190mila transiti sabato in A4 e A28

Entra nel vivo la stagione estiva e sul fronte del traffico si prospettano giornate da bollino rosso.

Sabato si prevedono tra i 181 e i 189mila transiti lungo la rete di Autostrade Alto Adriatico, tra i 174mila e i 182mila per domenica: numeri più elevati di quelli registrati nello stesso weekend del 2023.

La A4 si conferma principale direttrice delle vacanze, con destinazioni principali dei turisti le località di mare del Friuli Venezia Giulia e del Veneto e le coste slovene e croate. Si prevede nella giornata di sabato 29 giugno il passaggio, in uscita dall’autostrada, di circa 27mila mezzi a Latisana, 19mila al Lisert, 11mila a Villesse e a San Donà.

Per quanto riguarda le tratte, si prevede traffico intenso nella mattinata lungo la A23 Udine Sud – Palmanova e la A4 (anche nel pomeriggio) in direzione Trieste (bollino rosso). Traffico sostenuto (bollino giallo) potrebbe verificarsi nella stessa giornata anche lungo la direttrice Trieste – Venezia e sulla A28 in direzione Portogruaro. Domenica 30 giugno si assisterà al solito traffico di esodo e rientro: ancora quindi traffico sostenuto (bollino giallo) sulla A4 e sulla A28 al mattino in direzione Portogruaro. Fino a mezzanotte di domenica è attivo lo scambio di carreggiata nel tratto tra Pordenone Sud e Fontanafredda per lavori di ripavimentazione. Sarà istituito il divieto di uscita allo svincolo di Porcia per chi proviene da Portogruaro.

Autostrade Alto Adriatico fa sapere di aver rafforzato le forze in campo: tra l’alto personale ai caselli, su strada, per la manutenzione in caso di incidenti, al centro radio informativo, al servizio di infomobilità e gli assistenti nei piazzali degli svincoli dove potrebbero verificarsi maggiori rallentamenti e code. Domenica 30 giugno la circolazione dei mezzi pesanti sarà vietata dalle 7 alle 22.