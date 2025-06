Valorizzazione delle aree montane: Ires Fvg premia le tesi di Giulio Massaro e Pietro Sartor

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Giulio Massaro e Pietro Sartor sono i vincitori del doppio Premio di laurea da 500 euro dedicato da Ires Fvg a Domenico Tranquilli, fondatore dell’Istituto che ha diretto con varie cariche fino al 2003. La cerimonia si è svolta mercoledì 11 giugno nella sede Ires di Udine, alla presenza anche della moglie di Domenico Tranquilli, Cristina Barazzutti.

La scelta di quest’anno è ricaduta su due tesi di laurea, entrambe dedicate alla valorizzazione del patrimonio naturalistico dell’area montana quale leva di sviluppo socioeconomico sostenibile e interregionale.

Il lavoro di Massaro, intitolato “Studio di fattibilità per l’istituzione di un’area protetta per la tutela e la valorizzazione delle Dolomiti Pesarine in Friuli Venezia Giulia e in Veneto: l’ipotesi progettuale di un parco naturale” propone come tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale della montagna favorendo lo sviluppo economico e la promozione sociale nell’ottica della sostenibilità ambientale, economica e sociale, proponendo una prospettiva interregionale e indicazioni operative per i decisori politici e gli stakeholder locali.

La seconda tesi premiata, elaborata da Pietro Sartor e intitolata “Analisi delle predazioni dei grandi carnivori sul bestiame alpeggiato nella regione Friuli Venezia Giulia e valutazione dell’efficacia di alcune misure preventive” propone un’analisi sull’importanza di individuare possibili misure di gestione efficaci per mitigare i conflitti uomo-carnivori, migliorando in tal modo la coesistenza e salvaguardando attività lavorative che sono vitali per il contesto socioeconomico delle aree interne regionali.

«Con questo premio vogliamo continuare a far vivere i valori che Domenico Tranquilli ha trasmesso con il suo lavoro – sottolinea Marco Pascolini, presidente di Ires Fvg – valorizzando ogni anno ricerche e tesi di laurea capaci di generare un impatto sul territorio, attente alle dinamiche locali e orientate a interventi concreti. Tranquilli ha sempre creduto nel potenziale delle progettualità nate dal basso, considerandole un motore essenziale per lo sviluppo locale. La sua idea di ricerca socioeconomica andava oltre la semplice analisi dei dati: doveva essere uno strumento attivo, capace di orientare scelte e generare azioni concrete».

La cerimonia di premiazione è stata anche l’occasione per annunciare la pubblicazione del Bando 2025 rivolto a chi ha conseguito una laurea (triennale, magistrale o a ciclo unico) o una specializzazione o il dottorato di ricerca, in un’università italiana tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2025, e discusso una tesi sui temi socio economici e dello sviluppo locale e territoriale regionale. La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Ires Fvg via e-mail ([email protected]) entro il 9 gennaio 2026.

Tutte le informazioni e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito IRES FVG www. iresfvg.org alla pagina dedicata al Premio.