Vard (Fincantieri) costruirà  una nave da ricerca per InkFish

Vard, controllata norvegese del Gruppo fra le prime società al mondo nella realizzazione di navi speciali, ha firmato un nuovo contratto con l’organizzazione di ricerca statunitense InkFish per la progettazione e costruzione di una delle più avanzate navi da ricerca mai realizzate. Il valore dell’accordo supera i 200 milioni di euro.

La nave da ricerca, realizzata su misura e denominata progetto RV6000, è specificamente progettata per l’esplorazione scientifica. Entrerà a far parte della flotta in espansione di Inkfish, affiancando la RV Hydra e la RV Dagon, per supportare la ricerca marina a livello globale. In stretta collaborazione con i Paesi ospitanti, i dati raccolti contribuiranno a creare repository open-source.

La nave è progettata per la mappatura dei fondali marini, il supporto ai sommergibili e le operazioni con ROV. Avrà una lunghezza di 100 metri e una larghezza di 20,7 metri, una velocità massima di 15 nodi e un’autonomia operativa fino a 30 giorni.

La RV6000 è dotata di un ROV con capacità operativa fino a 6000 metri di profondità, sarà in grado di supportare due sommergibili con equipaggio e sarà equipaggiata con un sistema A-Frame a poppa e un ampio hangar per la manutenzione e lo stoccaggio. A dritta, sarà installata una gru offshore dotata di sistema AHC per operazioni fino a 2500 metri di profondità. L’unità sarà dotata di un sistema di rilievo idroacustico in grado di effettuare mappature dei fondali marini ad alta risoluzione, con una risoluzione di 0,5 x 1 gradi, e di analizzare la colonna d’acqua a tutte le profondità.

La configurazione tecnica prevede la generazione e la propulsione ibrida. Lo scafo è progettato per garantire prestazioni avanzate nella mappatura dei fondali e per eccellenti qualità di tenuta in mare, grazie a tecnologie antirollio di ultima generazione che riducono i movimenti e le accelerazioni, assicurando ottime prestazioni di stazionamento. La nave sarà inoltre dotata di laboratori, uffici e officine all’avanguardia, oltre che di sistemazioni e aree ricreative di alta qualità progettate per offrire il massimo comfort. Questi ambienti supporteranno fino a 70 membri di equipaggio e ricercatori e soddisferanno i rigorosi requisiti della notazione DNV COMF (Comfort Class), garantendo livelli eccezionalmente bassi di rumore e vibrazioni.

“L’accordo con InkFish conferma il ruolo di VARD e del Gruppo Fincantieri come partner tecnologici di riferimento nella progettazione e costruzione di unità navali altamente specializzate e avanzate” ha dichiarato Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato di Fincantieri. “Questa collaborazione si fonda sulla visione comune basata sul progresso scientifico e sull’innovazione tecnologica, valorizzando il nostro know-how ingegneristico per sviluppare una nave che rappresenta un nuovo punto di riferimento a supporto della ricerca globale. Il progetto riflette il nostro impegno nel guidare il progresso tecnologico del settore navale e nell’affrontare con visione e competenza le sfide di un mercato globale in continua evoluzione, trasformandole in opportunità di crescita e innovazione”.

Attraverso la propria catena del valore integrata, VARD gestirà l’intero processo di costruzione dell’unità, dalla progettazione e costruzione dello scafo fino all’allestimento, integrazione e commissioning, inclusa la fornitura da parte delle consociate del Gruppo: Seaonics, Vard Electro e Vard Interiors. Lo scafo sarà realizzato presso uno dei cantieri VARD in Romania, mentre le attività di allestimento finale, commissioning e consegna avranno luogo in uno dei cantieri del Gruppo in Norvegia. La consegna è prevista per il secondo trimestre del 2028.

Inkfish è un’organizzazione filantropica globale che integra navi, ingegneria, innovazione medica e competenze operative per sviluppare nuove tecnologie e sostenere iniziative di ricerca marina.