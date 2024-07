Variazioni di bilancio: la Lega rivendica l’impegno su sociale e di supporto all’edilizia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Risorse per il mondo delle costruzioni, supporto al cohousing per persone colpite da autismo e poi fondi per il recupero dei beni mobili delle chiese. Sono questi i tre assi principali sui quali è intervenuta la Lega in consiglio regionale durante i lavori della variazioni di bilancio.

Come detto ci sono più 5 milioni per le parrocchie per intervenire sui beni mobili come il restauro degli organi o il recupero di opere. Il terzo intervento di peso, dei numerosi emendamenti presentati dal carroccio, pone il focus sul sociale.