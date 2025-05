VASCO: team di 4 donne per garantire la sicurezza negli stadi

Mentre Vasco Rossi ha infiammato la spiaggia di Bibione – 60 mila persone tra lunedì e martedì – dietro le quinte della grande macchina organizzativa c’era un cuore tecnologico tutto al femminile. Sono Stefania, Angela, Michela e Ilaria, le “Quattro Donne di Cuori” della MD Systems, azienda friulana specializzata in sistemi di sicurezza avanzata, protagoniste silenziose, ma fondamentali nella gestione della videosorveglianza avanzata per garantire la sicurezza dell’evento.

Specializzate nella gestione di grandi eventi, le quattro professioniste operano in supporto esterno alla Centrale operativa GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) con gli altri professionisti MD Systems e in stretto supporto alle forze dell’ordine. Grazie a una decina di telecamere di ultima generazione, installate in punti strategici del luogo del concerto, il team di MD Systems monitora costantemente afflussi, situazioni di potenziale rischio e l’intervento di sanitari.

La videosorveglianza ideata dalla MD Systems non si limita a registrare: elabora, previene e supporta in tempo reale le decisioni delle autorità, grazie a un sistema intelligente di analisi delle immagini. Le operatrici, con una formazione altamente specializzata, sono in grado di interpretare dinamiche complesse anche in mezzo a migliaia di spettatori.

Il contributo delle “donne di cuori” non si esaurisce a Bibione. Il team delle quattro professioniste è atteso anche per i prossimi grandi eventi musicali, dell’estate, tra cui il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari il 14 giugno a Villorba (Treviso).

In un settore ancora fortemente dominato da presenze maschili, le operatrici della MD Systems dimostrano quanto competenza, prontezza e intuito possano fare la differenza. La loro presenza al fianco delle forze dell’ordine non solo garantisce efficienza, ma offre anche un nuovo modello di collaborazione tra tecnologia, intelligenza umana e sicurezza pubblica.

Per chi pensa che la sicurezza sia solo una questione di muscoli, le “donne di cuori” ricordano che, spesso, sono proprio il cuore e la mente a sorvegliare meglio di chiunque altro.