Vda Telkonet di Pordenone tra i vincitori del “premio imprese per innovazione” di Confindustria

VDA Telkonet, gruppo globale con headquarter a Pordenone che fornisce soluzioni tecnologiche per la Gestione delle Funzionalità di Camera (GRMS) e del Risparmio Energetico (EMS) per il mercato dell’ospitalità, si è aggiudicata il prestigioso Premio Imprese per Innovazione di Confindustria per il suo impegno in ricerca e sviluppo e per l’eccellenza nei suoi processi innovativi. Giunto alla sua XIV edizione, il riconoscimento è stato consegnato durante la cerimonia ufficiale tenutasi martedì 17 dicembre presso il Salone Margherita a Roma.

Distinta nella categoria Industria e Servizi – PMI, VDA Telkonet, leader nell’innovazione tecnologica nel comparto ricettivo con oltre 190.000 smart room installate in Italia e più di 1 milione di camere in 60 Paesi nel mondo, è stata insignita anche del Premio dei Premi, istituito dalla Fondazione Cotec su mandato del Presidente della Repubblica.

La società ha rappresentato con orgoglio il territorio friulano e consolidando il suo ruolo nel panorama dell’innovazione per il settore hospitality nel nostro paese e non solo. Barbara Alvino, Marketing & Communication Manager dell’azienda, ha ritirato il premio e dichiarato: “Siamo davvero orgogliosi di questo riconoscimento a VDA Telkonet, azienda dalle radici locali e la visione globale, con know-how e design 100% Made in Italy, che può contare su un solido team di Ricerca e Sviluppo e oltre 40 ingegneri per fare la differenza nell’automazione per il mercato alberghiero”.

L’amministratore delegato, Piercarlo Gramaglia, ha aggiunto: “Questo premio dimostra come anche realtà radicate a livello locale possano affermarsi su scala nazionale e internazionale, unendo innovazione tecnologica e visione strategica. È un riconoscimento che condividiamo con il nostro team e con il territorio che ospita la nostra sede principale.”

Il Premio Imprese per Innovazione, unico in Europa ad adottare i parametri dell’European Foundation for Quality Management (EFQM), rappresenta un’importante piattaforma per promuovere eccellenza, sostenibilità e innovazione tra le imprese italiane.