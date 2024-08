Vendemmia in Fvg, meno grappoli ma di buona qualità

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un 15 per cento di produzione in meno delle possibilità dei vigneti del Friuli Venezia Giulia, ma comunque migliore dell’annata 2023 funestata dalle grandinate. La qualità però sarà molto buona, Queste le previsioni per la vendemmia in corso: i primi grappoli sono già stati raccolti, ma il grosso prenderà il via la prossima settimana. Anche per Assoenologi, che assieme agli alti partner si è riunita oggi all’Università di Udine per la prevendemmiale, i grappoli danno buone indicazioni.