mercoledì 10 Settembre 2025
Vendemmia, Fvg il migliore del Nordest: + 10% rispetto al 2024

È quanto rilevato dall'indagine vendemmiale 2025, realizzata da Assoenologi
Daniele Micheluz
Autore: Daniele Micheluz

Una vendemmia che dovrebbe raggiungere i 47,4 milioni di ettolitri, con uve in salute che promettono un'annata molto buona o ottima in quasi tutte le aree e con punte di eccellenza. È quanto rilevato dall'indagine vendemmiale 2025, realizzata da Assoenologi, Unione italiana vini  e Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare  al quale si aggiunge il contributo dell'Ufficio competente del Masaf e delle regioni. Stando alle stime elaborate, la produzione dovrebbe registrare un incremento dell'8% rispetto alla scorsa campagna, riportando i volumi in linea con la media degli ultimi anni dopo due annate particolarmente scarse (+2% sulla media 2024-2025). Un raccolto che conferma quindi il primato produttivo dell'ltalia, seguita nella classifica globale dai competitor europei Francia (37,4 milioni di ettolitri) e Spagna (36,8 milioni di ettolitri). Nel Nordest il Friuli Venezia Giulia ha fatto registrare il miglio aumento, più 10 per cento, passando da un milione 655 mila litri di mosto del 2024 a un milione 820 mila di quest'anno. Il Veneto si è fermato al più 2 per cento e il Trentino Alto Adige al più 9. Unica regione in negativo la Toscana, -13%.

Pur restando esposte alle condizioni meteo delle prossime settimane, dal punto di vista sanitario le uve si presentano in buone condizioni, grazie a una gestione agronomica attenta e scientifica, fondamentale in un contesto sempre più segnato da eventi estremi. La campagna vendemmiale è stata infatti preceduta da una fase di incertezza legata alla variabilità climatica estiva. Tuttavia, le buone riserve idriche accumulate durante l'inverno, una primavera mite e un'estate anticipata ma altalenante hanno favorito una vendemmia anticipata in molte aree e con una distribuzione temporale che si preannuncia lunga, soprattutto nel Mezzogiorno.

