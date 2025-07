Venerdì Sarah Toscano al Palmanova Village che registra un ottimo avvio dei saldi

L’estate si accende a Palmanova Village dopo un ottimo primo weekend di saldi e con gli appuntamenti live delle Summer Nights che racchiudono tutta l’emozione della musica dal vivo con la voce dei grandi protagonisti delle hit estive.

Venerdì 11 luglio alle 21 sarà Sarah Toscano a salire sul palco per la prima delle tre serate di luglio con l’inedita formula“Parole e Musica” in collaborazione con Radio Company.

Bilancio positivo per il primo weekend dei saldi: Palmanova Village ha registrato una performance in linea con le attese, confermando un trend di crescita che attende riscontri anche nelle prossime settimane. L’affluenza è sostenuta non solo dalla clientela proveniente dalle aree limitrofe ma anche dalla presenza significativa di turisti italiani e stranieri, attratti dall’opportunità di abbinare lo shopping agli eventi, alla musica e alla ristorazione aperta fino a tardi e grazie alla proposta commerciale che continua a rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più attento alla qualità e al valore degli acquisti.

Sarah Toscano, vincitrice della 23^ edizione del talent show Amici di Maria De Filippi e tra i protagonisti dell’ultimo Sanremo, ha appena lanciato il tormentone dell’estate 2025 “Taki”.

La cantautrice sarà intervistata in diretta davanti al pubblico del Palmanova Village, alternando quindi le parole alle canzoni live, un modo più intimo e diverso per conoscere ed ascoltare da vicino la giovane emergente della canzone italiana.

Il concerto è gratuito e i negozi resteranno aperti fino alle 23, mentre bar e ristoranti fino a mezzanotte. La musica sarà garantita già dalle 18 con degli speciali djset, mentre lo shopping sarà imperdibile con i saldi estivi fino al -70% sul prezzo outlet.

Ogni serata al Village è un’esperienza totalizzante, dove il piacere dello shopping si intreccia con la cultura pop, la musica e il racconto contemporaneo, consolidando il proprio ruolo non solo come destinazione di shopping, ma come esperienza immersiva fatta di cultura, intrattenimento e gastronomia.

I saldi estivi rappresentano non solo un volano per i consumi, ma anche un’occasione per rilanciare il valore sociale e culturale dello shopping, trasformandolo in un’esperienza di costume.