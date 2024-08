Venzone, incontro giunta – Zilli: sul tavolo anche i progetti per i 50 anni dal Terremoto

“L’incontro con il sindaco di Venzone, Mauro Valent, e la Giunta comunale è stata un’occasione per fare il punto sulle progettualità che la nuova Amministrazione municipale intende sviluppare: dall’efficientamento energetico degli edifici scolastici alla valorizzazione turistica delle mura perimetrali e delle porte di accesso alla città medioevale con interventi di illuminazione. E, sempre in ambito turistico, è di grande soddisfazione l’incremento delle presenze turistiche nel comune, in particolare cicloturistiche, favorito anche dalla ciclovia Alpe Adria”.



E’ il commento dell’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, a margine dell’incontro che si è svolto ieri in municipio a Venzone con il sindaco e i componenti della Giunta comunale durante il quale è stato anche aperto un confronto sui progetti

dedicati al cinquantesimo del terremoto “un momento importante per ricordare la tragedia e i suoi morti ma anche la resilienza, lo spirito di comunità e la capacità di rimboccarsi le maniche patrimonio indiscusso delle nostre comunità – ha detto Zilli -. In questo modo chiudiamo la pagina della ricostruzione per aprirne una nuova con iniziative che diano slancio e futuro i

nostri giovani”.

L’esponente della Giunta Fedriga ha ricordato il neocostituito Comitato per l’organizzazione degli eventi legati al cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli del 1976 che la Regione organizzerà nella primavera del 2026 presieduto dall’assessore regionale con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi e composto dall’assessore Zilli, da Cristina Amirante (Infrastrutture e territorio) con le rispettive direzioni regionali, dal presidente dell’Associazione sindaci della ricostruzione del Friuli, nonché primo cittadino di Gemona del Friuli, Roberto Revelant e dal presidente del Consiglio

regionale Mauro Bordin.

“In assestamento – ha ricordato Zilli – abbiamo disposto una misura, che può contare su 4milioni e 750mila euro, dedicata alla ristrutturazione architettonica dei Comuni all’epoca disastrati dal sisma e Venzone, come gli altri centri colpiti, disporrà di una quota di quelle risorse (100mila euro) per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, riqualificazione e recupero del patrimonio di proprietà comunale”.

“La Regione – ha concluso l’assessore – ha garantito la collaborazione all’Amministrazione comunale per offrire servizi sempre più a misura di cittadino e per il benessere della collettività”.