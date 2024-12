Verde pubblico: Amirante, bene bando per riqualificare infrastrutture

“Sono ben 58, pari ad un quarto dei Comuni del Friuli Venezia Giulia, gli enti locali che hanno partecipato al bando della Regione dedicato alla concessione di contributi per interventi di riqualificazione, rivitalizzazione e sviluppo delle infrastrutture verdi di interesse pubblico. Il dato sottolinea l’importanza crescente attribuita al verde pubblico e alla qualità delle infrastrutture naturali”. A darne notizia è l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante. Inizialmente finanziato con uno stanziamento di 500mila euro, il bando ha ricevuto una risposta così significativa che la Regione ha deciso di rifinanziare prontamente il capitolo con ulteriori risorse: 1 milione di euro già disponibile per il 2024 e altri 500mila euro previsti nella stabilità del 2025. L’investimento complessivo sale quindi a 2 milioni di euro, consentendo di soddisfare praticamente tutte le richieste pervenute. “L’aumento della sensibilità verso il verde pubblico negli ultimi anni è evidente”, ha dichiarato l’Assessore Amirante, che si è fatta portavoce delle necessità degli enti locali.

“Il 2024 si conferma un anno particolarmente significativo per il verde regionale, con numerose iniziative e progetti avviati. Tra questi, spicca il nuovo regolamento per la cura e la salvaguardia degli alberi monumentali, che ha portato al finanziamento di oltre 100 progetti di gestione triennale con un impegno di spesa annuo pari a 400mila euro. Il Friuli Venezia Giulia si conferma leader nazionale nella tutela degli alberi monumentali, con oltre 1.600 esemplari protetti, l’istituzione della categoria di “riserva” degli alberi notevoli e specifiche linee guida per la loro gestione”. Questi temi sono stati al centro della Convention internazionale di arboricoltura tenutasi dal 21 al 23 novembre a Udine, Trieste e Pordenone, che ha richiamato oltre 450 esperti da tutto il mondo. Il nuovo bando sulle infrastrutture verdi, pur non direttamente focalizzato sugli alberi monumentali, si concentra sulle aree che li ospitano, favorendo interventi di manutenzione, installazione di pannelli divulgativi e creazione di nuova sentieristica pedonale e ciclabile. Esempi emblematici arrivano dai progetti del Comune di Gorizia e di Timau. A Gorizia, nell’ambito delle manifestazioni di GO 2025, è prevista l’apertura al pubblico, in primavera, di un sentiero sulla collina del Castello, che ospita 7 alberi monumentali e un castagneto unico nel suo genere, il più grande “in città” d’Italia. Questo castagneto, valorizzato e reso accessibile, sarà il primo bosco monumentale d’Italia ad essere inserito nell’elenco ufficiale degli alberi monumentali nazionali.

Timau, invece, il bosco Bandito, con i suoi 15 faggi monumentali e 40 faggi notevoli, rappresenta un altro esempio di eccellenza regionale. Gli interventi per la sua fruibilità saranno finanziati grazie al bando regionale, creando una sorta di ideale collegamento con il castagneto di Gorizia. “È motivo di grande orgoglio per noi sostenere progetti di questo calibro in oltre 40 comuni della Regione”, ha commentato l’Assessore Amirante durante l’apertura della Convention Internazionale a Udine, tenutasi proprio il 21 novembre, Giornata Nazionale dell’Albero. “In un’epoca di cambiamenti climatici, il verde urbano e urbanizzato rappresenta una risorsa essenziale per mitigare l’impatto delle infrastrutture grigie. Promuovere un verde di qualità, tecnologicamente avanzato e ben integrato è una priorità strategica. La Regione – conclude l’assessore – si conferma così all’avanguardia nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio verde, contribuendo a costruire un futuro più sostenibile e attento alla qualità della vita dei cittadini.