A Verona il nuovo cuore pulsante della distribuzione di Ceccarelli Group

Dopo la recente apertura del magazzino doganale di Padova, Ceccarelli Group amplia la propria presenza nel Nord Italia con l’apertura di una nuova filiale operativa e distributiva stavolta a Verona, all’interno dell’Interporto Quadrante Europa, uno degli hub logistici più importanti a livello nazionale ed europeo.

La nuova sede, già operativa dalla scorsa settimana, dispone di una superficie di 2 mila metri quadrati, con magazzino a doppio fronte e 18 baie di carico, e si aggiunge alle filiali Venete di Padova e Belluno, completando così la copertura diretta di tutto il territorio regionale da parte del gruppo friulano.

“Con l’apertura di Verona – spiega Luca Ceccarelli, presidente di Ceccarelli Group – portiamo a compimento un progetto che ci consente di garantire una presenza diretta in tutto il Veneto, assicurando ai nostri clienti servizi uniformi, standard qualitativi elevati e una filiera completamente gestita dal gruppo, senza ricorrere a terzisti. È un passo importante per consolidare il nostro ruolo come interlocutore unico per l’intero Nord Est”.

Tra Nord-Est e Nord-Ovest

L’hub di Verona rappresenta inoltre un nodo strategico di collegamento tra le sedi di Milano, Padova e Udine, fungendo da anello di congiunzione tra i flussi logistici del Nord Est e del Nord Ovest. “Verona – prosegue Ceccarelli – è una provincia che mancava alla nostra rete e la sua posizione geografica la rende un punto chiave per la nostra crescita. Si tratta infatti di un crocevia naturale tra il Nord Est e il Nord Ovest, nonché una piattaforma fondamentale per l’import-export nazionale e internazionale”.

La nuova filiale è già perfettamente integrata con la rete distributiva del gruppo, consentendo un servizio più efficiente e tempestivo sia per le spedizioni in partenza dal Nord Est verso il Nord Ovest, sia in direzione opposta.

Nel futuro anche il Trentino-Alto Adige

Nei prossimi mesi, Ceccarelli Group prevede inoltre di rafforzare ulteriormente la presenza nel Nord Est, puntando a una gestione integrata anche con il Trentino-Alto Adige, in un’ottica di espansione coordinata che vede proprio Verona come piattaforma di rilancio.

“La nostra visione – conclude Ceccarelli – è quella di diventare l’operatore logistico di riferimento per tutto il Nord Est, integrando Friuli Venezia Giulia e Veneto sotto una gestione diretta e proiettando da Verona il nostro modello anche verso il Trentino e, in una fase successiva, verso le principali direttrici europee”.

Con questa apertura, Ceccarelli Group conferma dunque la propria strategia di crescita sostenibile e il continuo investimento in infrastrutture e innovazione per offrire qualità, affidabilità e prossimità ai propri clienti in Italia e all’estero.