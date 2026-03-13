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venerdì 13 Marzo 2026
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Economia
Arrivano dai 452 mila euro della raccolta fondi municipale

Versa, dal Comune 1000 euro ad ogni famiglia alluvionata

Sono 152 i nuclei famigliari colpiti dall'emergenza sul territorio
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’amministrazione municipale di Romans d’Isonzo ha approvato gli indirizzi per la distribuzione sul territorio dei 452 mila euro ottenuti grazie alla raccolta fondi aperta dopo l’alluvione del 17 novembre scorso. La prima misura sarà uguale per tutti i 152 nuclei famigliari toccati dall’emergenza durante quelle drammatiche ore che hanno colpito in particolare la frazione di Versa: ad ognuno di essi andranno mille euro come contributo forfettario. “I restanti 300 mila euro – fa sapere la giunta guidata dal sindaco Michele Calligaris – saranno distribuiti secondo il livello di danni subiti, in base alle istruttorie regionali già assunte per immobili ed autovetture”. Le risorse potranno servire ad ogni necessità inerente all’emergenza alluvionale per spese affrontate in questo senso dal 17 novembre scorso fino al prossimo 30 settembre. Il termine ultimo per la rendicontazione, attraverso una procedura semplificata di autodichiarazione e verifica a campione, è fissato al 31 ottobre 2026.

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