BUSINESS FVG
mercoledì 19 Novembre 2025
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Verso lo sciopero sulla Finanziaria: domani l’iniziativa SPI Cgil a Zugliano
Progetto Irrigavit: “Irrigazione razionale e gestione del suolo in viticoltura transfrontaliera”
Zanon e Marinelli premiati per “Storie di Alternanza” a Udine
Caso Mandragora, chiesto il rinvio a giudizio per presidente dell’Udinese
Confcommercio Udine: commercio e pubblici esercizi sentinelle del territorio
Lutto e fango, il Friuli reagisce così. Elettroshock in diretta alle...
Nikita e i cani specializzati nelle ricerche ancora a Brazzano
Cybersecurity, sfida internazionale fra 90 giovani hacker etici a Lignano Sabbiadoro
Farfalle nella Testa premiata come eccellenza dalla Camera di Commercio Pordenone-Udine
“Servizi digitali costruiti con i cittadini: Insiel apre la strada alla...
BUSINESS FVG


Economia

Verso lo sciopero sulla Finanziaria: domani l’iniziativa SPI Cgil a Zugliano

Dalle 10 al Centro Balducci. Concluderà a fine mattinata il segretario regionale Renato Bressan
Redazione
Autore: Redazione

Entra nel vivo anche in Friuli la mobilitazione Cgil verso lo sciopero generale sulla Finanziaria nazionale 2026proclamato per il 12 dicembre. Coinvolto anche il Sindacato pensionati, che per la settimana ha indetto in regione un fitto calendario di iniziative: domanigiovedì 20 novembre, tocca allo Spi Cgil della provincia di Udine che terrà la sua iniziativa territoriale al Centro Balducci di Zugliano (Pozzuolo), con inizio alle 10.

I lavori, aperti a dirigenti, attivisti e iscritti Spi e Cgil, verranno avviati dal segretario provinciale Natalino Giacomini e conclusi a fine mattinata da Renato Bressan, segretario generale del Sindacato pensionati Cgil Friuli Venezia Giulia. Al centro del dibattito il disegno di legge di bilancio presentato dal Governo, duramente contestato dalla Cgil, che contro la manovra, come detto, ha indetto lo sciopero generale.

Sotto accusa, in particolare, le misure in materia fiscale, che non avranno ricadute positive sui contribuenti a reddito medio-basso e non prevedono alcuna forma di compensazione del fiscal-drag, il cui impatto in termini di aumento della pressione fiscale su lavoratori e pensionati è stato di 25 miliardi nel triennio 2022-2024. Dietro alla mobilitazione della Cgil contro la manovra anche il sottofinanziamento della sanità, con il calo progressivo della spesa sanitaria rispetto al Pil di qui al 2027, l’assenza di nuovi fondi per l’assistenza ai non autosufficienti e per il sostegno ai caregiver. Tutto questo, rimarcano Giacomini e Bressan, a fronte di una crescente spesa in armi.

50 anni di DUM: un documentario racconta mezzo secolo di inclusione in FVG

Centro Balducci, un convegno sul carcere come luogo di rinascita

Centro Balducci: presentato il programma del 32esimo Convegno annuale

Rapinò due anziani, condannato a quasi 8 anni di reclusione

Ultime notizie

