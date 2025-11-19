Verso lo sciopero sulla Finanziaria: domani l’iniziativa SPI Cgil a Zugliano

Entra nel vivo anche in Friuli la mobilitazione Cgil verso lo sciopero generale sulla Finanziaria nazionale 2026, proclamato per il 12 dicembre. Coinvolto anche il Sindacato pensionati, che per la settimana ha indetto in regione un fitto calendario di iniziative: domani, giovedì 20 novembre, tocca allo Spi Cgil della provincia di Udine che terrà la sua iniziativa territoriale al Centro Balducci di Zugliano (Pozzuolo), con inizio alle 10.

I lavori, aperti a dirigenti, attivisti e iscritti Spi e Cgil, verranno avviati dal segretario provinciale Natalino Giacomini e conclusi a fine mattinata da Renato Bressan, segretario generale del Sindacato pensionati Cgil Friuli Venezia Giulia. Al centro del dibattito il disegno di legge di bilancio presentato dal Governo, duramente contestato dalla Cgil, che contro la manovra, come detto, ha indetto lo sciopero generale.

Sotto accusa, in particolare, le misure in materia fiscale, che non avranno ricadute positive sui contribuenti a reddito medio-basso e non prevedono alcuna forma di compensazione del fiscal-drag, il cui impatto in termini di aumento della pressione fiscale su lavoratori e pensionati è stato di 25 miliardi nel triennio 2022-2024. Dietro alla mobilitazione della Cgil contro la manovra anche il sottofinanziamento della sanità, con il calo progressivo della spesa sanitaria rispetto al Pil di qui al 2027, l’assenza di nuovi fondi per l’assistenza ai non autosufficienti e per il sostegno ai caregiver. Tutto questo, rimarcano Giacomini e Bressan, a fronte di una crescente spesa in armi.