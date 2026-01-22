Vertenza Wärtsilä-Innoway, alle 14 tavolo al Mimit

E’ programmato per le 14 di questo pomeriggio a Roma, al ministero delle Imprese e del Made in Italy, il tavolo di verifica sulla vertenza Wärtsilä-Innoway: nell’occasione sarà fatto il punto sullo stato di avanzamento del progetto industriale dell’azienda produttrice di vagoni, subentrata alla produzione del colosso finlandese.

Per l’Usb “dopo oltre un anno, sul piano produttivo e industriale è cambiato troppo poco, e il quadro che emerge è preoccupante” – si legge in una nota. Il sindacato parla di “fragilità operativa” con “porzioni del capannone già affidate a terzi, con aree subaffittate come semplice magazzino”, mentre “da mesi si registrano difficoltà nell’ approvvigionamento dei materiali per il montaggio dei vagoni”.

Usb segnala anche un “recente aumento degli ammortizzatori sociali” e che “le linee di produzione restano provvisorie”. Il sindacato riferisce inoltre che in Innoway sono “occupate circa 80 persone” in vari settori “ma non è mai decollata una vera produzione strutturata”. Usb chiede “trasparenza sullo stato del progetto industriale; un cronoprogramma vincolante su investimenti e implementazione delle linee produttive e dei macchinari; garanzie maggiori sulle tempistiche di ripresa in carico di tutti lavoratori coinvolti; un ruolo attivo delle istituzioni nel monitoraggio e nell’indirizzo del progetto”.