Via al G7 dell’Istruzione a Trieste, cento rappresentanti da tutto il mondo

Con la cerimonia di apertura ha preso il via al Castello di Miramare a Trieste il G7 Istruzione. L’importante summit, in programma fino a sabato a In Friuli Venezia Giulia, è presieduto dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e vede la partecipazione, dei Ministri dell’Istruzione dei Paesi G7 e di 17 delegazioni, per un totale di oltre 100 partecipanti.

Al vertice anche la Commissaria europea all’Istruzione Iliana Ivanova, i vertici dell’Unione Africana, i rappresentanti delle principali organizzazioni internazionali competenti come Ocse, Unesco, Unicef e la Global Partnership for Education.

Il prestigioso appuntamento, nell'ambito della presidenza italiana del G7 rappresenta una grande opportunità per trattare alcune delle principali sfide che l'umanità dovrà affrontare nel prossimo futuro. E il Friuli Venezia Giulia – stato ricordato dal presidente Massimiliano Fedriga – che riconosce e tutela tre lingue minoritarie – rappresenta uno dei palcoscenici più adatti. Il governatore, affiancato dall'assessore regionale all' Istruzione Alessia Rosolen ha anche auspicato che "gli sforzi compiuti durante questo vertice possano alimentare lo spirito di cambiamento, salvaguardando al contempo la valorizzazione del capitale umano e dei patrimoni locali".