Via alla stagione sciistica in Fvg, ecco gli impianti aperti per l’Immacolata

Prende il via la stagione dello sci in Friuli Venezia Giulia: nel weekend del 7 e 8 dicembre apriranno alcuni degli impianti nei comprensori sciistici di Piancavallo, Sappada-Forni Avoltri, Ravascletto-Zoncolan e Tarvisio.

In considerazione delle condizioni meteo e a seguito dell’incontro che ha visto in mattinata riunire i tecnici dei diversi poli, PromoTurismoFVG ha indicato le prossime aperture previste. A Piancavallo, fino al 14 dicembre, saranno aperti i tappeti Daini e Genzianella, con relativi campo scuola e tracciato, le seggiovie Casere e Busa Grande con omonime piste, oltre alla seggiovia Tremol1, il tappeto Busa e lo skiweg Sauc. Sabato e domenica aperto anche il bob su rotaia.

A Sappada saranno operative le seggiovie Pian dei Nidi, con relativa pista e skiweg, Eiben Col dei Mughi con il tracciato Nazionale. Aperti anche sciovia e pista del Campetto1 solo sabato e domenica. A Forni Avoltri la pista di fondo è aperta per 2 chilometri e mezzo sui 10 totali. A Ravascletto/Zoncolan saranno aperti la funifor Monte Zoncolan e le seggiovie Valvan, Cuel d’Ajar e Giro d’Italia, con le piste Zoncolan 3 Zoncolan 4 e Goles. Apriranno sabato anche i tappeti Lausc e Cima Zoncolan con le relative piste. Da lunedì 9 dicembre a venerdì 13 compreso rimarranno aperti solo gli impianti Valvan, Giro d’Italia, Funifor, i tappeti Lausc e Cima Zoncolan.

Tarvisio: il polo aprirà con il tappeto Campo scuola e la seggiovia Duca d’Aosta, serviti da relative piste. Nei prossimi giorni, tenendo conto della situazione nivometeorologica, verranno valutate ulteriori eventuali aperture che comunque riguarderanno solo il fine settimana: da lunedì a giovedì prossimo gli impianti si fermeranno per poi ripartire dal 13 dicembre. Sempre nel weekend del 7 e 8 dicembre saranno aperti il bob su rotaia e il Fun Park dell’Angelo. La telecabina del monte Lussari entrerà in funzione, anche per i pedoni, dal 13 dicembre.

Considerate le aperture parziali previste per questi primi giorni di sci, PromoTurismoFVG applicherà tariffe promozionali: il giornaliero adulti costerà 21,50 euro, 19,50 euro lo skipass per la categoria senior, 7 euro per junior e over 75 mentre i baby sciano sempre gratis. Disponibili anche Sci@ore, da 3, 4 o 5 ore sempre a prezzo ridotto che saranno disponibili, come i giornalieri, alle casse dei poli sciistici. GUARDA IL VIDEO