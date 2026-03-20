Via libera alla nuova rotatoria a Martignacco

“Il progetto di fattibilità della rotatoria di Martignacco rappresenta un tassello importante nella strategia complessiva di messa in sicurezza della rete viaria del Friuli Venezia Giulia, con particolare attenzione ai nodi critici e alle esigenze espresse dai territori”.

È il commento dell’assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante nel riferire che la Giunta regionale ha approvato il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap) e individuato la soluzione progettuale per la realizzazione di una rotatoria lungo la strada regionale 464, al chilometro 43+400, nel Comune di Martignacco.

L’intervento, richiesto dall’amministrazione comunale per rispondere alle criticità riscontrate nel tratto viario, punta in particolare a migliorare la sicurezza della circolazione e a risolvere le problematiche legate agli accessi, tra cui quello all’attività commerciale Edil Martignacco. Il progetto è stato sviluppato da Friuli Venezia Giulia Strade, a cui la Regione ha conferito la delegazione amministrativa per la progettazione e la realizzazione dell’opera.

“Lungo la strada regionale 464 – ha spiegato Amirante – sono presenti diversi punti in cui è necessario intervenire per ridurre la velocità e migliorare le intersezioni. In questo caso, il documento di fattibilità delle alternative progettuali ha individuato tre possibili soluzioni, tutte basate su una rotatoria con diametro di circa 40 metri”.

Tra le proposte “abbiamo scelto quella che consente di risolvere in modo più completo le criticità esistenti, mantenendo gli accessi privati, riducendo la velocità dei veicoli e garantendo manovre in totale sicurezza. L’intervento è già finanziato dalla Regione per un valore di circa un milione di euro, risorse già a disposizione di Friuli Venezia Giulia Strade e che permetteranno di procedere con le successive fasi di progettazione, bando di gara e realizzazione dell’opera” ha spiegato ancora Amirante.

Il documento approvato prevede la realizzazione di una rotatoria a corsia unica con diametro esterno di circa 40 metri, isola centrale parzialmente sormontabile e precedenza a sinistra, secondo quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di intersezioni stradali. Tra le tre soluzioni analizzate, è stata individuata quella ritenuta più efficace nel garantire sicurezza, fluidità del traffico e adeguata gestione dei flussi anche in prospettiva di un loro incremento. L’opera rientra nel piano annuale degli investimenti 2025 di FVG Strade.