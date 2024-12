Via libera Consob-Bankitalia a Opa Banca Generali su Intermonte

Via libera da parte della Consob e della Banca d’Italia all’Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria di Banca Generali sulle azioni ordinarie di Intermonte, con il periodo di adesione che inizierà il 23 dicembre prossimo fino al 24 gennaio. Lo si legge in un comunicato di Banca Generali che spiega l'”avveramento della condizione relativa all’autorizzazione da parte della Banca d’Italia” e “l’approvazione da parte di Consob del documento di offerta”, con “avvenuta pubblicazione del documento di offerta”. L’offerta ha l’obiettivo di raccogliere almeno il 90% delle azioni di Intermonte in modo da consentirne il delisting. Banca Generali punta, così, all’integrazione del broker indipendente, che ha attività che vanno dalla negoziazione & trading all’investment banking , che sono “complementari e sinergiche all’attività di Banca Generali e del suo posizionamento private”, aveva spiegato Banca Generali nel presentare i dettagli dell’operazione.