Viabilità: 8,3 mln ai Comuni che ospitano scambi intermodali

“Dalla Regione 8,3 milioni di euro per asfaltature e manutenzione della viabilità e della segnaletica stradale a favore dei Comuni del territorio regionale che svolgono un ruolo di centro intermodale. Cioè strutture con poli di interscambio, collegati anche alla presenza di ciclovie, tra bicicletta, auto, bus e treno che consentono a studenti, lavoratori e persone in generale di raggiungere aree produttive e industriali, istituti scolastici superiori o poli sanitari piuttosto frequentati”.

Lo ha annunciato oggi l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante, durante una riunione online con i 28 Comuni coinvolti organizzata proprio per rispondere alle richieste di informazioni in seguito al provvedimento normativo previsto nel recente assestamento di bilancio autunnale.

Nel confronto con le Amministrazioni municipali è stato chiarito ogni dubbio relativamente all’operatività del provvedimento che riguarderà lavori che potranno svolgersi nella prossima annualità a seguito dell’inserimento delle previsioni di spesa nei Bilanci comunali e all’avvio delle progettazioni al fine di arrivare ai cantieri nel periodo estivo, quello più indicato per le asfaltature e le manutenzioni straordinarie delle strade.



“Le strutture viarie di questi Comuni – ha precisato Amirante, ricordando che il provvedimento nasce da una richiesta delle stesse amministrazioni emersa all’interno del Consiglio delle autonome locali alla quale la Regione ha prontamente risposto – subisce nel tempo una usura maggiore, sia in termini di superficie stradale sia della segnaletica orizzontale e delle altre attrezzature che costituiscono il sedime stradale, derivante dal fatto che queste infrastrutture stradali non vengono utilizzate soltanto dai residenti del Comune stesso, ma da un’utenza molto più ampia che utilizza dei servizi che rispondono a esigenze di una comunità molto più ampia”.

“Proprio per questo – ha puntualizzato l’assessore nel confronto con gli amministratori comunali – si è deciso di premiare i Comuni che svolgono un ruolo di intermodalità attraverso contributi finanziari che saranno proporzionali sia alla dimensione territoriale sia alle dimensioni e al livello di importanza del polo intermodale presente sul territorio comunale. Un intervento – ha concluso Amirante – a favore delle comunità per garantire sicurezza stradale, manutenzione della viabilità e decoro dei luoghi che rappresenta un importante sostegno ai bilanci dei Comuni gravati ormai da tempo anche dall’aumento dei prezzi delle materie prime e dai lavori del Pnrr”.