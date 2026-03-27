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Viabilità a Pordenone, intervento da 11,8 milioni di euro

La Giunta ha approvato il documento di fattibilità della bretella tra la via Nuova di Corva e la A28
Redazione
Autore: Redazione

“Con questo provvedimento imprimiamo una svolta concreta a un tema atteso da molto tempo sul territorio pordenonese. L’obiettivo è costruire un collegamento viario più funzionale, capace di servire il polo intermodale di Pordenone e l’area produttiva, allontanandosi dall’abitato e dando una risposta più efficace a criticità che si trascinano da anni. È una scelta strategica che consente di affrontare con un’unica soluzione più esigenze infrastrutturali del territorio”.

Sono le parole dell’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante in merito alla delibera varata dalla Giunta regionale, con la quale è stato approvato il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DocFap) relativo alla bretella di collegamento tra via Nuova di Corva e l’autostrada A28 nel Comune di Pordenone. Il provvedimento individua la soluzione progettuale da perseguire per un intervento dal costo complessivo stimato di 11,8 milioni di euro.

L’opera è finalizzata a raccordare il sistema autostradale con la viabilità comunale, facilitando l’accesso all’area dell’interporto e migliorando il collegamento con la zona produttiva pordenonese. Il tracciato individuato si sviluppa a sud della zona edificata e interessa prevalentemente aree agricole, secondo l’ipotesi ritenuta più favorevole nell’ambito dell’analisi comparativa condotta nel DocFap.

“Il documento approvato oggi costituisce un passaggio decisivo nella definizione della soluzione progettuale” ha ribadito Amirante, ricordando anche che l’intervento rientra nella delegazione amministrativa interorganica affidata a Friuli Venezia Giulia Strade per la progettazione e la realizzazione di opere di riqualificazione e potenziamento della viabilità di interesse regionale.

La delibera consente di proseguire con i successivi livelli di progettazione e con gli approfondimenti tecnici necessari all’acquisizione dei pareri, dei nulla osta e delle autorizzazioni previsti dalla normativa vigente. “La Regione ha già destinato risorse per l’avanzamento progettuale dell’opera, che punta a migliorare in modo organico l’assetto dei collegamenti nell’area pordenonese” ha concluso l’assessore.

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