Viaggio nel mondo del legno arredo anche per i dipendenti della Fantoni

Il Gruppo Fantoni di Osoppo ha voluto organizzare una visita “esclusiva” per i propri dipendenti della mostra “OH! Viaggio nel mondo del legno arredo”, allestita da Confindustria Udine, Associazione Archimede e Domenico Taverna e Vetrina dell’Ingegno nella torre di Santa Maria a Udine.

L’esposizione, che costituisce il secondo capitolo della storia dell’industria friulana, ha volutamente un taglio non specialistico, ma evocativo, con lo scopo di valorizzare questo patrimonio tutto friulano attraverso temi e contenuti relativi alla prima parte della filiera del legno (sfruttamento delle risorse forestali regionali, storia dell’esbosco, tradizione della lavorazione del legno, innovazione tecnologica) e dell’arredo (storia delle attività produttive, design, sostenibilità).

Importante è il contributo che lo stesso Gruppo Fantoni ha dato nei contenuti dell’esposizione per raccontare così il percorso produttivo che dal bosco e dalle piattaforme di riciclo del legno arriva ai mobili e arredi che ci circondano in casa e in ufficio. Attraverso materiali e supporti multimediali viene illustrata la produzione del pannello della capogruppo Fantoni, l’impregnazione delle carte per nobilitare i pannelli della controllata Lacon di Villa Santina e i processi per ottenere i sistemi fonoassorbenti di un’altra società, la Patt di Attimis.

Tutti possono visitare la mostra gratuitamente ogni sabato, dalle 15 alle 19.