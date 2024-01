Video Systems di Codroipo compie 30 anni

Video Systems compie 30 anni di attività: è l’occasione per ripercorrere altrettanti anni di progetti innovativi e collaborazioni internazionali. L’azienda di Codroipo, specializzata in soluzioni di intelligenza artificiale applicata all’industria, oggi è presente sui mercati internazionali e prosegue un’intensa attività di ricerca e sviluppo .

Proprio con l’inizio del nuovo anno, dal 1 gennaio 2024, partirà infatti la nuova collaborazione al progetto Horizon Europe LaserWay. Video Systems è l’unica realtà italiana a partecipare a questa prestigiosa iniziativa comunitaria. “Durerà 3 anni – spiega Alessandro Liani, founder e ceo – durante i quali svilupperemo tecnologia innovative basate anche sull’intelligenza artificiale per l’applicazione di tecnologie laser al mondo della meccanica di precisione, in particolare ambito aerospazio”.

Un evento celebrativo del traguardo dei 3 decenni è stato organizzato di recente al Nodo Restaurant di Codroipo. “E’ stato emozionante condividere i successi ottenuti, le fatiche per arrivare ai risultati, insieme ai collaboratori presente fin dalla fondazione di Video Systems e alle nuove generazioni, e anche con i clienti”, racconta Alessandro Liani. Con l’occasione, Liani ha divulgato anche i progetti che la company sostiene sul territorio, nell’ambito delle attività di sostenibilità, anche sociale. “Supportiamo da parecchi anni la Lega del Filo d’Oro, storica Onlus per i bambini sordociechi. Ci siamo inoltre affiancati ad associazioni locali che si adoperano per la mobilità di anziani e diversamente abili”. Video Systems sostiene l’affitto di furgoni speciali per il trasferimento verso l’ospedale e i centri di riabilitazione. A questi valori, si aggiunge lo sport, in particolare del settore giovanile nel calcio. Anche per queste attività, erano presenti al galà i sindaci dei due comuni dove l’azienda ha sedi: Guido Nardini (Codroipo) e Nicola Locatelli (Camino al Tagliamento), il presidente di Confartigianato Udine Graziano Tilatti e rappresentanti di Confindustria della stessa città.

Liani crede fortemente nel ruolo dell’AI nel manifatturiero: “L’intelligenza artificiale è una chiave per risolvere problematiche che in modo tradizionale, solo con la forza dell’uomo, non si risolverebbero. La produzione, oggi, non può prescindere dalla tecnologia”. Non perdendo di vista gli aspetti etici. Con il recente AI Act europeo, le istituzioni hanno dato il via al processo di regolamentazione delle applicazioni di AI per la tutela del cittadino. Da membro di primarie task force internazionali sul tema (come IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineer)s, e AIOTI, l’Alliance for Internet of Things Innovation della Commissione Europea, per Liani è un segnale molto positivo. “Sono stati valutati attentamente i pericoli, con particolare riguardo alla società sotto ogni aspetto. Il tema è complesso, me ne rendo conto partecipando ai board e interloquendo con i soggetti coinvolti”.

Oltre gli aspetti tecnici e politici, l’intelligenza artificiale adesso è un’urgenza per gli industriali che necessitano nuove competenze, senza trovarle. “Il problema riguarda tutti, è internazionale. Ci chiediamo dove siano spariti i giovani con una formazione adeguata alle nuove tecnologie, vediamo volontà e capacità ma resta la difficoltà a permettere l’ingresso nel mondo del lavoro”.

Nel 2024 Video Systems intende inserire almeno 4 nuove figure nel team, già indirizzate verso la Ricerca e Sviluppo, dove l’attività è sempre più intensa. “Laser Way – spiega Liani- si affianca alle missioni già in corso e ai progetti che sono invece totalmente finanziati da risorse interne. In particolare, proseguire nel controllo della qualità del vetro”. Le previsioni ottimistiche, e ben fondate, riguardano anche gli aspetti finanziari. Dopo aver chiuso il 2023 con un fatturato intorno ai 2 milioni di euro, l’aspettativa di Video Systems per il prossimo anno è orientata sulla crescita: “Nonostante le crisi sanitarie e geopolitiche, finalmente abbiamo superato i livelli pre-Covid e siamo concentrati sui contratti chiusi e su quelli in chiusura per crescere ancora”.