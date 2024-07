Asset sulla vigilanza: società specializzata entra nella MD Systems

Guardie private, telecamere, algoritmi e satelliti al servizio della sicurezza pubblica e privata. È perseguendo questo asset fondato sulla sicurezza che nei giorni scorsi è stato portato a termine il closing che ha portato la MD Systems S.p.A di Pagnacco a cedere il 25% delle sue azioni alla società proprietaria del Corpo Vigili Notturni di Tavagnacco, storico gruppo di vigilanza privata, attivo in Friuli Venezia Giulia già dal 1962. L’operazione è stata seguita negli aspetti negoziali e contrattuali da Simone De Angelis dello studio Molaro Pezzetta Romanelli Del Fabbro di Udine e da Rosario Franco Schirinzi di Milano.

Come spiegato dai fondatori di MD Systems, i security manager Diego Mansutti e Marco Cavalli, il closing è avvenuto per far crescere l’azienda nel nord Italia, potendo così offrire un binomio di servizi specializzati nella vigilanza attiva, che intrecci tecnologia e risorse umane. Una scelta che porterà la società specializzata in sistemi di videosorveglianza e in software anti-crimine a rispondere sempre meglio ai pressanti bisogni dell’utenza in fatto di sicurezza passiva e attiva. Nel breve/medio periodo, infatti, MD Systems già prevede l’apertura di nuove sedi sia in Friuli, che in Veneto e Lombardia.

MD Systems, lo ricordiamo, collabora con il Master Intelligence & Emerging Technologies dell’Università di Udine per la ricerca e lo sviluppo della tecnologia che sfrutta l’intelligenza artificiale per la prevenzione del crimine. È inoltre specializzata nel deep learning, nei sistemi di allarmi anti intrusione, antincendio, nella termografia e nelle piattaforme software integrate. Si tratta di una delle prime aziende ad aver installato in Italia sistemi di video sorveglianza termica ed è stata una delle prime realtà a proporre soluzioni anti-drone per concerti, come il Jova Beach Party e il live dei Maneskin a Lignano Sabbiadoro. Tra i grandi eventi seguiti dalla ditta di Pagnacco con le proprie tecnologie video troviamo lo show di Vasco a Bibione e altri grandi artisti come Mengoni, Salmo, Ultimo. Tra i grandi eventi messi in sicurezza per la parte tecnologica e delle centrali Gos ci sono anche il Giro d’Italia e l’Air show di Milano-Linate.