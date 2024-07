Vigneti, danni anche del 90% nel Collio a causa di grandine e vento

Ci sono zone del Collio in cui i vigneti sono stati quasi completamente distrutti dal vento e dalla grandine che hanno imperversato nella serata di ieri.

Distruzione fino al 90% delle uve in alcuni terreni di Capriva, la realtà più colpita. Ma danni grossi alle colture vitivinicole si sono registrati anche tra Moraro, Farra e Cormons: le produzioni del Collio fanno i conti con le conseguenze della bufera di vento, pioggia e grandine che ha colpito l’area nella serata di ieri. “Per quanto riguarda i danni da grandine – sottolinea il presidente del Consorzio Collio David Buzzinelli – il fenomeno si è concentrato di più sulla zona di Moraro e Capriva, mentre l’area di Cormons si allinea su un danno che tocca il 40%”. E c’è apprensione per le conseguenze di questo fortunale soprattutto nel piccolo Comune guidato dal sindaco Daniele Sergon, che segnala come il 90% delle vigne di località Spessa sia stato distrutto dalla grandine e dal vento.

Nell’Isontino da registrare una settantina di interventi in tutto da parte dei Vigili del Fuoco riconducibili all’ondata di maltempo: grande l’impegno anche delle squadre di Protezione Civile delle municipalità prese di mira dalla furia degli elementi. GUARDA IL VIDEO